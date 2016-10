Zweite Auflage der "Bio Österreich" in Wieselburg

Ein Stimmungsbild von der vorjährigen Premiere.

Nach dem perfekten Start 2015 mit rund 6.500 BesucherInnen an zwei Tagen steht am Sonntag, 13. und Montag, 14. November 2016 die zweite Auflage der „Bio Österreich“ auf dem Programm.

Gestärkt durch die beinahe ausschließlich positiven Rückmeldungen seitens der mehr als 160 Ausstellern bei der Premiere wird die „BIO ÖSTERREICH“ als die neue Kommunikationsplattform für die Bio-Branche in Österreich und den angrenzenden Nachbarstaaten etabliert. Adaptierungen im Messeablauf, zusätzliche Messethemen und ein abermals hochwertiges Rahmen- und Begleitprogramm werden 2016 für eine positive Weiterentwicklung sorgen.

Die Messe wird unter anderem folgende Themen abdecken: Bio-Lebensmittel, Bio-Bekleidung, Bio-Gastronomie, Bio-Kosmetik, Bio-Landwirtschaft und – 2016 NEU – Bio-Urlaub. Die „BIO ÖSTERREICH“ ist die Kommunikationsplattform für die gesamte Bio-Szene. Die Messe wendet sich somit sowohl an KonsumentInnen, die umwelt- und gesundheitsbewusst einkaufen wollen, als auch an Fachpublikum (Gastronomie, Lebensmittelhandel, Produzenten, etc.).

Erstellt am 24.10.2016