Zu wenige Pflanzenschutzmittel für Raps?

Die europäischen Verbände befürchten Ertragsrückgänge.

Nach einer geringeren Getreide- und Ölsaatenernte 2015/16 in der EU - mit Einbußen in der Weizenproduktion um 10% sowie in der Rapserzeugung um 9,2% - hat der Dachverband der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, bereits die Aussichten für die neue Saison 2016/17 veröffentlicht.

Aufgrund "recht guter Aussaatbedingungen in manchen EU-Mitgliedstaaten" geht der Verband im laufenden Wirtschaftsjahr vorerst von einem Anstieg der Getreideproduktion um 4,2% sowie der Ölsaatenerzeugung um 0,8% aus. "Wie die Ernte tatsächlich ausfallen wird, hängt jedoch in hohem Maße davon ab, welche Witterungsbedingungen herrschen und ob die Landwirte genügend Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten zur Verfügung haben, erklärte COPA-COGECA.

Der Verband hat auch ein Schreiben an die Europäische Kommission gesandt und um direkte Notfallhilfen zur Behebung der ernsten Liquiditätsprobleme der Getreideproduzenten gebeten. "In den meisten Mitgliedstaaten der EU fällt die Ernte bei Ackerkulturen dieses Jahr niedriger aus. Einige Regionen wurden besonders hart von extremen Wetterphänomenen getroffen und mussten bis zu 50% geringere Erträge in Kauf nehmen. Die Lage in der EU war jedoch nicht einheitlich. So verzeichnete Ungarn dieses Jahr eine gute Getreide- und Rapsernte, während Frankreich mit dem Einbruch der Weizenproduktion um 30% besonders schlecht aufgestellt war. Allen Ländern gemein sind jedoch die seit drei Jahren in Folge unter den Produktionskosten liegenden Preise", verdeutliche Mike Hambly, stellvertretender Vorsitzender der COPA-COGECA-Arbeitsgruppe "Getreide".



"Vielerorts waren Schäden an den Rapskulturen durch den Rapserdfloh zu beklagen, die hauptsächlich auf das Verwendungsverbot von gebeiztem Saatgut zurückzuführen sind. Die Landwirte werden nicht das Risiko eingehen, Raps auszusäen, wenn sie nicht auf ein gutes Angebot an Pflanzenschutzmitteln zurückgreifen können", mahnte Hambly.

Erstellt am 8.11.2016