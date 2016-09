ZAR fordert mehr Beachtung fürs Grünland

Obmann Stefan Lindner mahnt eine fairere Verteilung ein.

Die schwierige Einkommenssituation der Rinderzüchter und Milchbauern, die 2015 mit 22.730 Euro je Betrieb im Schnitt einen Rückgang von 28% zu verkraften hatten, erfordert eine intensive Beratungsarbeit, die Motivation für eine professionelle Betriebsführung und vor allem eine faire Verteilung innerhalb der Wertschöpfungskette.

Der Obmann der Rinderzucht Austria (ZAR), Stefan Lindner, nimmt die Ergebnisse des aktuellen Grünen Berichts über die wirtschaftliche Entwicklung der Landwirtschaft auch zum Anlass, um für mehr Beachtung des Grünlands zu plädieren.



Rund 50% der Grünlandflächen (800.000 ha) werden in Österreich extensiv bewirtschaftet und stehen mit einem geringen Tierbesatz von weniger als einer Kuh/Hektar im Einklang mit der Natur. "Der Strukturwandel in der Milchproduktion hat zwar zu höheren Beständen je Betrieb geführt, dennoch gibt es in Grünlandregionen keine Massentierhaltung, dafür aber einen starken Bezug zwischen Mensch, Tier und Umwelt", betonte Lindner. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium geht in seiner aktuellen Prognose davon aus, dass sich die globale Milchproduktion mittelfristig stärker an die Nachfrage anpassen wird. Auch für die EU rechnen die Washingtoner Experten mit einem deutlichen Rückgang der Milcherzeugung.



"Die ZAR unterstützt alle Maßnahmen, die dem Absatz heimischer Milcherzeugnisse, der Pflege von Auslandsmärkten und einer fairen Partnerschaft zwischen Bauern, Verbrauchern, Verarbeitungsbetrieben sowie Handel dienen und vor allem die Initiative von Minister Rupprechter, die Exportsanktionen gegenüber Russland zu beenden", erklärte der Obmann. Im Zuge der aktuellen Diskussion über die schwierige Einkommenssituation und Marktlage für die Rinderzüchter sowie Milchproduzenten regt sie auch an, in Zusammenarbeit mit einschlägigen Instituten die Forschung für Fairnesspräferenzen zu intensivieren. Bisher wurden nämlich, wie die deutsche Studie der Göttinger Agrarökonomen Achim Spiller und Gesa Busch "Landwirtschaftsanteil und faire Verteilung in der Wertschöpfungskette" zeigt, die Erlösanteile für die Bauern nur unzulänglich analysiert. Die Expertise ergab auch, dass die Verbraucher auf Seite der Produzenten stehen, obwohl es auf liberalisierten Agrarmärkten schwierig ist, mit politischen Maßnahmen die Besserstellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette zu erreichen.

Erstellt am 18.9.2016