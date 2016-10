Wildtierhalter dringend gesucht

Farmwild kann eine interessante Alternative darstellen.

Wildfleisch aus heimischer Produktion wird von den Konsumenten gut nachgefragt, das entspricht auch dem Trend Richtung Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität.

"Die Haltung von Wild bietet für Einsteiger und Umsteiger neue Möglichkeiten in der Grünlandnutzung. 562 bäuerliche Wildhalter gibt es derzeit in Oberösterreich, 300 t Wildfleisch aus landwirtschaftlichen Gehegen werden produziert und das Marktpotenzial für Neueinsteiger ist gut." Dies berichtet Franz Reisecker, Präsident der LK Oberösterreich.



Rund 1.600 Betriebe mit landwirtschaftlicher Wildtierhaltung gibt es in ganz Österreich, 35% davon sind in Oberösterreich beheimatet. "In den letzten fünf Jahren sind in unserem Bundesland rund 80 Betriebe in diesen Betriebszweig eingestiegen, das bedeutet ein Plus von 20%. Diese Entwicklung ist sehr positiv. Heuer hat die LK OÖ bereits 30 Einstiegsberatungen dazu durchgeführt. Davon werden zwar nicht alle mit der Wildtierhaltung starten, aber wir rechnen wieder mit einigen neuen Anbietern. Das wäre gut für die Eigenversorgung, denn momentan werden 65% des Wildfleisches aus dem Ausland importiert, vor allem aus Neuseeland", erläutert Reisecker.



Die meisten Farmwildbetriebe gibt es in den Bezirken Vöcklabruck, Steyr, Freistadt, Rohrbach, Urfahr und Kirchdorf, also vor allem in den vom Grünland geprägten Regionen. Die Nachfrage ist überall gut und eine Verdoppelung der Betriebe wäre von den Möglichkeiten am Markt her möglich, so der Präsident.



Die landwirtschaftliche Wildhaltung umfasst Damwild, Rotwild, Sikawild oder Muffelwild im Gehege. Am beliebtesten ist Damwild, etwa 65% der bäuerlichen Betriebe halten diese kleinere Hirschart. Sie ist vor allem für Steilflächen und unwegsames Gelände besonders geeignet. Aktuell in Oberösterreich gibt es rund 13.000 Stück Farmwild. Der Anteil von Rotwild beträgt 30%. Die durchschnittliche Gehegegröße liegt bei 3 bis 4 ha, wobei 1 ha für Damwild und 2 ha für Rotwild die Mindestvoraussetzung ist.



"Wildhaltung eignet sich auch für eine extensivere Landwirtschaft. Viele Betriebe scheuen jedoch die Investitionen vor dem Einstieg: Für Zäune, Steher und die Tiere sind Kosten von rund 5.000 bis 6.000 Euro/ha zu rechnen", informierte Reisecker.



Die Hauptwertschöpfung aus dem Wildgehege liegt in der Direktvermarktung von Fleischprodukten. "Ob Filet, Salami oder Hirschkäsekrainer, der Produktinnovation sind keine Grenzen gesetzt. Wildfleisch ist sehr gefragt und wird erfahrungsgemäß sofort verkauft. Hier haben wir auf jeden Fall ein Ausbaupotenzial, denn die Nachfrage ist sehr hoch", so der Präsident. Das Fleisch wird überwiegend direkt an den Endverbraucher verkauft, aber auch an die Gastronomie und den Einzelhandel. Die Landwirte sind jedoch nicht nur als Fleischproduzenten tätig, sondern auch als Züchter. "Wild wird auch lebend verkauft, um die Genetik in bestehenden Gehegen aufzufrischen oder als Erstbesatz für Neueinsteiger. Auf die Zucht haben sich bereits einige Betriebe in Oberösterreich spezialisiert, auch hier hat sich das Bewusstsein der Gehege-Betreiber verändert: Qualität statt Quantität", erläutert Reisecker.



Der Betrieb eines Wildgeheges sei eine moderne Alternative zur konventionellen Landwirtschaft. "Einerseits ist es eine weniger intensive Form der Tierhaltung, andererseits kann man durch die Direktvermarktung auch Wertschöpfung generieren. Voraussetzung ist eine große zusammenhängende Grünlandfläche mit ausreichender Wasserversorgung der Tiere und die Bereitschaft, ab Hof zu vermarkten sowie sich einen Kundenstock aufzubauen", so Reisecker.



"Wildfleisch aus der heimischen Landwirtschaft hat jetzt Hochsaison und steht für artgerechte Haltung, hohe Fleischqualität und nachhaltige Gründlandbewirtschaftung", unterstreicht Hermann Schwarz, Obmann des oberösterreichischen Landesverbandes der Wildtierproduzenten. "Aktuell haben wir 268 Mitgliedsbetriebe, jährlich werden es mehr. Gerade junge Menschen können mit der Wildhaltung oft Familie und Beruf vereinbaren. Die Bewirtschaftung von Grünland und die Flexibilität der Arbeitszeiten sind ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Arten der Tierhaltung", so Schwarz.



Abgesehen von der Hochsaison sei der tägliche Betreuungsaufwand wesentlich geringer als bei anderen landwirtschaftlichen Nutztieren. "Ein täglicher Kontrollgang durch das Gehege gibt Aufschluss über die Gesundheit der Tiere und den Zustand des Zaunes. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Wild sich an den Halter gewöhnt. Im Herbst fallen in der Regel die meisten Arbeitsstunden an, denn da werden die knapp 15 bis 20 Monate alten Tiere vermarktet. Je nach Wildart fällt das Schlachtgewicht unterschiedlich aus. Während es bei Damwild zwischen 20 und 30 kg liegt, hat Rotwild bereits zwischen 40 und 60 kg Fleisch", informiert der Obmann.



Der Landesverband sieht sich in erster Linie als Anlaufstelle für Neueinsteiger, er steht aber allen Mitgliedsbetrieben bei Fragen, Anliegen oder Wünschen zur Verfügung. Er unterstützt die Wildhalter gegenüber Behörden und sorgt durch Veranstaltungen für den Informationsaustausch unter den Landwirten. Weiters berät er in allen Fragen rund um Gehege, Besatz und Vermarktung. Durch Seminarangebote, Berechtigungskurse und Weiterbildungen können sich die Mitgliedsbetriebe kostengünstig Fachkenntnisse aneignen und ihre Fähigkeiten ausbauen.

Erstellt am 5.10.2016