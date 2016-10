Wieselburg bewirbt sich um FH-Studiengang

Die Landtecnik-Sparte des Francisco-Josephinums besteht seit 60 Jahren.

Die Landtechnik-Abteilung am Francisco Josephinum in Wieselburg feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass luden Direktor Alois Rosenberger und der Absolventenverband zu einer Jubiläumsfeier ins Schloss Weinzierl.

In seinen Grußworten nannte der Obmann des Absolventenverbandes, Robert Fitzthum, die Gründung der landtechnischen Ausbildung einen "Meilenstein in der Entwicklung der Schule in der Nachkriegszeit". Agrarlandesrat Stephan Pernkopf bezeichnete sich in seiner Rede als "begeisterter Absolvent der Landtechnik-Abteilung".



Besonders erfreulich für die Veranstalter war die Anwesenheit jener Absolventen, die den allerersten Landtechnik-Jahrgang am Josephinum besuchten und nun ihr 55-jähriges Maturajubiläum feiern. "Wir hatten damals keine Computer, dafür aber den Rechenschieber, den ich heute noch verehre", verriet Josef Pernkopf, Vater des Landesrats.



"Die Landtechnik in Wieselburg hat seither eine sehr dynamische und erfolgreiche Entwicklung durchgemacht und gerade in diesen Tagen einen sehr spannenden Weg vor sich. Das Francisco Josephinum wird sich um die Installierung eines FH-Studienganges bewerben", teilte Direktor Rosenberger den Festgästen mit und verdeutlichte, dass Wieselburg die besten Voraussetzungen dafür bereits erfülle. Die Zeit dafür sei überfällig, der Standort sei "mit der bereits vorhandenen Infrastruktur, der Forschungskompetenz und den hier tätigen Experten bestens geeignet", so Rosenberger.



Markus Baldinger, beim Landmaschinen-Hersteller Pöttinger für den Bereich Forschung und Entwicklung zuständiger Geschäftsführer, hielt einen Festvortrag zum Thema "Zukunftsbranche Landtechnik". Als Reaktion auf allgemeine und agrarspezifische globale Trends werde die Entwicklung weiterhin in Richtung Informationstechnologie und Robotik gehen, stellte er fest. "Wir halten dem Produktionsstandort Österreich die Treue, wir sind ein in Grieskirchen entstandenes Familienunternehmen und hohe Qualitätsansprüche sind nur hier umzusetzen", unterstrich der Geschäftsführer.



Beim feierlichen Festakt waren zahlreiche bekannte Absolventen zu Gast, neben Landesrat Pernkopf waren unter anderem auch Univ.-Prof Bernhard Geringer von der TU Wien und Wolfgang Lutz, Leiter der Produktentwicklung bei der Firma Busatis, gekommen.

Erstellt am 9.10.2016