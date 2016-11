Wer bekommt - wenn überhaupt - den SVB-Rabatt?

Forderten 167 Mio., es wurden 88 Mio. Euro SVB-Rabatt: Schultes, Rupprechter, Auer; Foto: BMLFUW

Einigermaßen Verwirrung herrscht unter Österreichs Landwirten, wer nun den von der Bundesregierung im Ministerrat abgesegneten „SV-Rabatt“ bekommen wird. Indes mehren sich Stimmen unter Bauernbund-Landespolitikern, den Gelderlass überhaupt abzulehnen, "um die Bauern nicht auseinanderzudividieren".

Von Zustimmung bis Unmut reichen die Reaktionen vieler Bauern auf die Entlastung in Form eines Aussetzens der 4. Quartalszahlung an die Sozialversicherung. Diese soll - so beabsichtigt - jenen Betrieben gewährt werden, deren monatliche Beitragsgrundlage für Sozialabgaben 2.370 Euro nicht übersteigt. Das entspricht einem Einheitswert von 13.200 Euro.

Wird ein Bauernhof von zwei Betriebsführern geleitet, gilt eine Beitragsgrundlage von 4.700 Euro, was einem vierfach höheren Einheitswert von 54.900 Euro entspricht.

Insgesamt profitieren etwas mehr als 100.000 Betriebe von insgesamt 132.000 SVB-pflichtigen Betrieben von der Unterstützung. Damit greife die von der Regierung nun gewährte Unterstützungsmaßnahme für acht von zehn Betrieben, betonte das Landwirtschaftsministerium per Aussendung.

Im Durchschnitt beträgt der Erlass rund 850 Euro je Betrieb, in Summe sind das 88 Millionen Euro aus dem SVB-Topf, die von den Landwirten nicht zurückbezahlt werden müssen, was bis zuletzt zwischen den beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP umstritten war.

Ursprünglich von Bauernbund-Präsident Jakob Auer mit Unterstützung von Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und LK Österreich-Präsident Hermann Schultes gefordert worden war ein SVB-Beitragserlass in Höhe von 167 Millionen Euro für alle Bauern. Dieser war auch schon im Juli, im letzten Ministerrat vor der Sommerpause, fixiert worden. Nach einer neuerlichen Vorlage ist der SVB-Rabatt diese Woche in den Regierungsverhandlungen kräftig zusammengestrichen worden.

Weil ihre monatliche Beitragsgrundlage für die SVB-Zahlungen die nun eingeführte Obergrenze von 2.350 Euro übersteigt, gehen bis zu 30.000 Betriebe nun leer aus. Die meisten davon in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland, wenig bis kaum in Vorarlberg und Tirol.

In klassischen Ackerbauregionen fallen 60 Prozent und mehr aller Betriebe unter die Deckelung, weit überwiegend Vollerwerbsbetriebe, heißt es.

Unter den Bauern wird die über Monate zäh verhandelte Unterstützung gegen Milchpreisverfall und Frostschäden und generell massive Einkommenseinbußen im Agrarbereich nun kontrovers diskutiert. Auf „landwirt.com“ etwa reichen die Meinungen von „Ich finde die Lösung in der Art gut. Vergessen hier alle, dass die Politik offiziell die kleinen Strukturen und kleinen Bauern fördern sollte?“ bis „Damit hat sich die Bauernvertretung ein für allemal erledigt“, verbunden mit Rücktrittsaufforderungen an Spitzenpolitiker.

Ein Auseinanderdividieren der Bauern befürchten derweil tonangebende Bauernbund-Politiker auf Länderebene. Hinter den Kulissen werde unter diesen bereits darüber diskutiert, den gedeckelten SVB-Rabatt, „weil auf völlig willkürlich herangezogenen Zahlen basierend“, überhaupt abzulehnen, wie BLICK INS LAND bestätigt wurde. In den Bauernbund-Zentralen von Linz über St. Pölten und Wien bis Eisenstadt laufen derzeit jedenfalls die Telefone heiß.

BERNHARD WEBER