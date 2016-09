Weinwirtschaft sichert 75.000 Arbeitsplätze

Johannes Schmuckenschlager (Aufsichtsratsvorsitzender der ÖWM), Alexander Schnabl (Leiter der IHS-Studie) und Willi Klinger (Geschäftsführer der ÖWM)

Jedes Jahr präsentiert uns der österreichische Weinbau die aktuellsten Erntezahlen, die Statistiken informieren über den Inlandsverbrauch, Exportmenge und -wert. Die ökonomische Bedeutung der Weinwirtschaft für die heimische Volkswirtschaft hat nun das Institut für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der Österreich Wein Marketing (ÖWM) wissenschaftlich untersucht und in Bezug auf Wertschöpfung, Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen abgeschätzt und quantifiziert.

ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger und der Präsident des Weinbauverbandes Johannes Schmuckenschlager sehen die Ergebnisse als sehr gute Basis, um ihre Forderungen nach Rahmenbedingungen für den florierenden Sektor zu untermauern.



Auch wenn die rein agrarische Produktion von Wein gegenüber dem Vergleichsjahr 2004 aufgrund einer Serie unterdurchschnittlicher Ernten seit 2010 wenig Dynamik zeigt, sind die gesamtwirtschaftlichen Effekte durchaus bemerkenswert. Unter Berücksichtigung oben genannter Effekte generierte der Wein im Inland im Jahr 2014 eine Bruttowertschöpfung von rund 3,6 Mrd. Euro. Das entspricht 1,23% der heimischen Gesamtwertschöpfung. Ferner wurden in diesem Jahr mehr als 75.000 Arbeitsplätze durch die Weinwirtschaft gesichert - familieneigene Arbeitskräfte nicht mitgerechnet -, was 1,6% der österreichischen Beschäftigten ausmachte.



Neben der agrarischen Weinerzeugung in Österreich entstehen die stärksten positiven Effekte in den Bereichen Handel, Gastgewerbe und Tourismus. Alleine durch den Weinhandel und Wein im Gastgewerbe wurde eine gesamte Bruttowertschöpfung von 2,9 Mrd. Euro generiert und insgesamt 49.434 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gesichert.



Weiters flossen rund 1,05 Mrd. Euro an Steuern und Abgaben (vorwiegend Arbeitnehmerabgaben, Umsatzsteuern und Körperschaftsabgaben) an den Staat, davon gingen 528,7 Mio. Euro an den Bund und 354,7 Mio. Euro an die Sozialversicherung. 230,6 Mio. Euro wurden dafür entlang der Wertschöpfungskette an Subventionen geleistet, sie wurden aus dem Nettosteuerergebnis herausgerechnet.

Aufgrund fehlender wesentlicher Vergleichswerte aus dem Jahr 2004 ist die Studie nur bedingt für eine Analyse der Entwicklung der Weinwirtschaft im letzten Jahrzehnt aussagekräftig. Dennoch zeigt der Vergleich der Jahre 2004/2014/2015 zumindest eines deutlich: der bei der Gegenrechnung von Einnahmen und getätigten Subventionen des Staates entstandene negative fiskalische Wert der heimischen bäuerlichen Weinerzeugung ist 2014 gegenüber 2004 auf ein Viertel gesunken, was laut Studienautor Alexander Schnabl "vorwiegend auf die Reduktion der Subventionen und den Anstieg der Steuerleistung zurückzuführen ist".



Er hat mit seinem Team auch die ökonomischen Effekte 2014 in den vier weinbautreibenden Bundesländern (NÖ, Wien, Burgenland und Steiermark) näher untersucht und den anderen Bundesländern gegenübergestellt. Dabei zeigte sich, dass rund ein Drittel (35%) aller durch die Weinwirtschaft ausgelösten Beschäftigten außerhalb der "Weinbundesländer" tätig sind und 40% der Wertschöpfung dort generiert werden. Das bedeutet, obwohl sie selbst nur wenig davon erzeugen, profitieren diese als Lieferanten von Vorleistungen sowie als Standort von Konsum- und Investitionsgütern.



Basierend auf den präsentierten Daten fordert Weinbaupräsident Schmuckenschlager "die Abschaffung der völlig kontraproduktiven Sektsteuer". Diese habe 2015 mit 18,5 Mio. Euro vergleichsweise wenig eingebracht, habe aber großen Missmut ausgelöst. Zudem werde durch die Sektsteuer die Produktion zurückgedrängt und der Faktorverlust sei somit extrem hoch, betonte der Weinbaupräsident.



Eine weitere Gefährdung der heimischen Weinwirtschaft sieht er in der Kürzung des ÖWM-Bundesbeitrages. "Ich verlange eine nachhaltige Standortsicherung als Wirtschaftsfaktor und das nicht nur in der Weinwirtschaft, sondern in der Landwirtschaft allgemein. Die Ernährungssouveränität als wichtiger sicherheits- und gesellschaftspolitischer Faktor muss wieder Priorität haben und an Wert gewinnen", so Schmuckenschlager.



Auch Klinger sieht die Effizienz der von den Ländern gemäß des Syndikatsvertrags jährlich an die ÖWM geleisteten Unterstützungen (Gesamtausmaß 3,5 Mio. Euro) durch die IHS-Studie klar belegt und schließt sich der Forderung nach neuerlicher Unterstützung der Organisation mit Bundesmitteln an. "Ich wünsche mir, dass der Bund die eindeutigen Ergebnisse dieser wichtigen Studie richtig deutet und die Weinwirtschaft sowie die hier vorbildlich agierenden Weinbauländer wieder stärker unterstützt. Die Einstellung der Zuschüsse in Höhe von 1,8 Mio. Euro ist nicht nachvollziehbar, zumal der Staat durch Steuerleistungen enorm vom heimischen Wein profitiert."

