Wasserkraftmesse Renexpo war voller Erfolg

Foto: Messe Salzburg

Die achte europäische Kongressmesse für Wasserkraft RENEXPO INTERHYDRO am 24. und 25. November 2016 im Messezentrum Salzburg war das Highlight der diesjährigen Wasserkraftbranche. Italien als Partnerland präsentierte sich eindrucksvoll als viertgrößte Wasserkraftnation in Europa.

110 motivierte Aussteller trafen auf rund 2.000 interessierte Besucher, 300 Tagungsteilnehmer nahmen die neuesten Erkenntnisse aus Technik und Recht, Wirtschaft und Wissenschaft mit nach Hause. Der kostenlose öffentliche Messebesuch am Freitagnachmittag war der Publikumsrenner. Die Wasserkraftberatung des Landes Salzburg und der Ausflug zum Öko-Wasserkraftwerk Salzburg-Lehen haben bereits Kultcharakter.

In seiner Eröffnungsrede stellte der Schirmherr, Landesrat Josef Schwaiger, die Bedeutung dieser Wasserkraft-Kongressmesse für den Standort Salzburg und für das Land Salzburg besonders heraus. Er dankte dem Veranstalter für die Ausrichtung dieser Wachstumsmesse im europäischem Wasserkraftland Nr.

1. Der anschließende öffentliche Energie-Talk zum Thema: „Politik und Wirtschaft im Dialog: Wasserkraft im Spannungsfeld zwischen Europäischer "Energie-Union" und "Re-Nationalisierung" ließ alle brisanten Themen, wie Gesetzentwurf der EU zum „Wegfall des Einspeisevorrangs für Ökostrom ab 2020“ und das Nichtwahrnehmen der Wasserkraft im öffentlichen Leben, nicht aus. Der einhellige gemeinsame Tenor der Key-Speaker aus Wirtschaft, Politik und Verbänden war, dass Wirtschaft, Politik und Verbände auch weiterhin an einem Strang ziehen müssen, um die ambitionierten Ziele für die Wasserkraftnutzung in

den nächsten Jahren zu erreichen und Wasserkraftbetreiber müssen lernen, sich auch mal zu wehren. Dafür ist auch der Aufbau einer europäischen Wasserkraft-Lobby von ausschlaggebender Bedeutung. Die Weichen

hierfür hat die Messe wiederum gestellt.

