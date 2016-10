Waldverband präsentiert neues Leitbild

Vertreter der Forstwirtschaft und der Plattenindustrie kamen zu einem Spitzentreffen zusammen.

Der Waldverband Österreich hat in seiner jüngsten Vollversammlung sein neues Leitbild beschlossen. Darin sind die für den Waldverband Österreich und seine Landesorganisationen wichtigsten Grundsätze des Handelns niedergeschrieben.

"Die zentrale Rolle ist unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, der Gesellschaft, dem Wald und der Umwelt sowie den ländlichen Regionen", bringt Rudolf Rosenstatter, der Obmann des Waldverband Österreich, die vier Säulen des Leitbildes auf den Punkt.



"Mit acht geschichtlich unterschiedlich gewachsenen Landesverbänden als eigenständig agierende Organisationen besteht unsere Kraft in der Vielfalt", hebt Rosenstatter die regionalen Wurzeln als erste Säule hervor. Die aktive Forstwirtschaft und gemeinschaftliche Vermarktung von Holz zum Wohle der Waldbesitzer bildet gemeinsam mit dem Schutz und der Stärkung des Eigentums als Existenzgrundlage und Einkommensquelle die zweite wesentliche Säule. Die flächendeckende, multifunktionale und nachhaltige Waldbewirtschaftung zur dauerhaften Sicherung der vier Wirkungen des Waldes, sowie eine verstärkte Holzverwendung als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sind in der dritten Säule verankert. Die vierte Säule steht für einen respektvollen und ehrlichen Dialog mit allen Partnern zum Wohle der heimischen Familienforstwirtschaft sowie der gesamten Wertschöpfungskette, um den Standort Österreich für die Forstwirtschaft und die Holz verarbeitende Industrie auf Dauer zu sichern.



"Motivierte Waldbesitzer und eine Jugend, die sich für eine aktive Forstwirtschaft einsetzen, sind Grundlage einer positiven ökonomischen sowie ökologischen Weiterentwicklung des ländlichen Raumes. Im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Waldbewirtschaftung ist der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wald für uns eine Selbstverständlichkeit, um den vielfältigen Ansprüchen der Gesellschaft gerecht zu werden. Es gilt den Forst für unsere Nachkommen insbesondere auch als Motor für regionale Arbeitsplätze zu sichern", fasst der Obmann zusammen.



Im Vorfeld der Vollversammlung kam es zu einem Treffen mit Spitzenvertretern der österreichischen Plattenindustrie. In einer sehr konstruktiven Diskussion wurden Probleme der Holzzertifizierung durch FSC besprochen, sowie Standpunkte zur stofflichen und energetischen Nutzung von Holz klargestellt. "Die guten Gespräche unterstreichen nicht nur das partnerschaftliche Verhältnis der Waldverbände und ihrer Kunden zueinander, sondern zeigen deutlich, dass wir unser Leitbild auch tatsächlich leben", so der Obmann.

