Waldverband macht Druck bei Ökostromgesetz

Obmann Fischer: Klimawandel und Mountainbiker waren die Hauptthemen.

Im Rahmen der Vollversammlung des Waldverbandes Niederösterreich zeigte man nicht nur die Bedeutung heimischer Wälder und einer fachgerechten Bewirtschaftung auf. Auch die Gefährdung des Waldes durch Klimaextreme und immer mehr Freizeitaktivitäten wie Mountainbiken wurden von Obmann Franz Fischer sowie Landesrat Stephan Pernkopf thematisiert.

Der Klimawandel sei in aller Munde. Klimaschutz und Nachhaltigkeit seien zu Schlagwörtern unserer Zeit geworden. Welche wichtige Rolle hier der Wald einnimmt werde oft vergessen. Fakt ist allerdings: Niederösterreichs Wälder sind nicht nur Wirtschaftsraum, sondern leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. "Egal ob beim Heizen, bei Bauprojekten oder bei der Wohnraumgestaltung - der Griff zu Holz ist immer gleichzeitig auch ein Zeichen für unsere Umwelt. Der nachwachsende Rohstoff aus Niederösterreich ist nicht nur mit kürzeren Transportwegen verbunden, sondern bringt auch Tausende Arbeitsplätze in den ländlichen Raum", so Landesrat Pernkopf.



Mit einer Novelle des Ökostromgesetzes sollen im Bereich der Biomasse weiterhin gute Vermarktungsmöglichkeiten für Holz bestehen bleiben, so die Forderung des Waldverbandes. "34.000 forstwirtschaftliche Betriebe sorgen in Niederösterreich dafür, dass das ganze Jahr über Holz in bester Qualität zur Verfügung steht. Unser Ziel ist es, vom konstruktiven Holzbau bis zur Heizung alles abzudecken. Unsere Wälder sind und bleiben die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg unserer bäuerlichen Waldbesitzer. Der Wald ist unser Arbeitsplatz. Das müssen wir auch der Gesellschaft bewusstmachen", erklärt Obmann Fischer.



Hier gilt es künftig vor allem im Bereich Mountainbiken Aufklärungsarbeit zu leisten, wie auch Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Otto Auer meint: "Wir haben hier schon viel erreicht. So konnten wir mit einer Unterschriftenaktion auf die Herausforderungen hinweisen, die Freizeitnutzer für die Waldbewirtschafter mit sich bringen. Der Wald ist und bleibt das natürlichste Erholungszentrum der Welt, aber das darf den Arbeitsplatz keinesfalls gefährden."



Erstellt am 30.11.2016