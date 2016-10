Wald soll "klimafit" werden

Österreichs Wälder sollen dem Klimawandel trotzen.

Das Landwirtschaftsministerium startete gemeinsam mit der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) die Kampagne "Holz verwenden ist gut für das Klima - Wir machen unseren Wald klimafit".

"Die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, ist mir ein besonderes Anliegen. Der wald- und holzbasierten Wirtschaft kommt dabei eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Einerseits gilt es, Forstbesitzer bei der aktiven nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu unterstützen, andererseits soll die Bevölkerung zur verstärkten Verwendung des nachhaltigen Rohstoffes Holz motiviert werden", betonte Bundesminister Andrä Rupprechter. Dies soll durch mediale Bewusstseinskampagnen sowie durch konkrete Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette Holz geschehen.



Die effiziente Verwendung von Holz als nachwachsendem, klimafreundlichem Rohstoff und Energieträger leistet einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung anthropogen verursachter Kohlendioxid-Emissionen. Ein Kubikmeter Holz speichert umgerechnet eine ganze Tonne CO2 und kann es langfristig, etwa in Holzbauten, binden.



"Holzverwendung bedeutet gleichzeitig Klimaschutz und erfolgreiche Wirtschaftsoffensive. Nur Holz schafft diese Quadratur des Kreises. Dazu brauchen wir aber einen festen Schulterschluss innerhalb der Wertschöpfungskette und auch einen stabilen Rückhalt zwischen dem Holzsektor und der Gesellschaft. Eine besondere Rolle kommt dabei der Jugend zu, die von diesem Wertstoff der Zukunft am meisten profitieren wird. Basis für vermehrte Holzverwendung ist ein klimafitter Wald. Mit unseren geplanten Projekten können wir viel erreichen, aber mehr noch müssen Klimafitness und Holzverwendung zu einem echten und guten Lebensgefühl werden", fasste FHP-Vorsitzender Rudolf Rosenstatter die Zielsetzungen der Kampagne zusammen.



Die Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) repräsentiert rund 172.000 Familienunternehmen. Mit einem Produktionswert von 12 Mrd. Euro gehört der Holzsektor zu den bedeutendsten Wirtschaftsbranchen in Österreich. FHP ist als nationale Branchenplattform in Europa einzigartig.

Erstellt am 30.10.2016