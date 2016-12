Vorarlberg Milch vergrößert Käsekeller

Das Unternehmen will 25 Millionen Euro investieren.

Die Vorarlberg Milch will mit einem Neubau auf seinem Firmengelände in Feldkirch ab 2017 die in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchgeführte positive Entwicklung fortführen.

Das Bauprojekt beinhaltet die Erweiterung des Käsekellers, die Errichtung eines neuen Hochregallagers sowie die Neukonzeptionierung und wesentliche Erweiterung der Käseabpackung auf insgesamt 2.820 m2. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 25 Mio. Euro. Mit dem Neubau werden die Kapazitäten geschaffen werden, um die Produktion zu verdoppeln. Der geplante Käsekeller ermöglicht die Erweiterung der Reifekapazität auf 3.600 t pro Jahr, das neue Hochregallager bietet Raum für 3.000 Palettenstellplätze.



Vorarlberg Milch produziert hochwertige Produkte in bester Ländle Qualität, dafür stehen die 502 Vorarlberger Landwirte vom Bodensee bis zum Arlberg. Im Vorjahr hat das Unternehmen 61 Mio. kg Milch verarbeitet. Der Jahresumsatz betrug 48 Mio. Euro, 40% davon wurden mit dem Verkauf von Käse erzielt. Mit dem Ausbau der Käseproduktion will das Unternehmen neue Märkte erschließen und den Export in die Hauptabsatzländer Deutschland, Skandinavien und Benelux intensivieren. Mit der Expansion stellte Geschäftsführer Raimund Wachter 20 weitere Arbeitsplätze in Aussicht, berichtet die APA.

Erstellt am 16.12.2016