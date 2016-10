Vor Kammerwahl: Mößler zieht Bilanz

Der Kammerpräsident möchte wiedergewählt werden.

Anlässlich der LK-Wahl am 6. November in Kärnten zogen Präsident Johann Mößler und Kammeramtsdirektor Hans Mikl Bilanz über die vergangenen fünf Jahre. Auf 64 druckfrischen Seiten legten sie die von 2012 bis 2016 geleistete Arbeit dar.

Egal b Bildung und Beratung, Förderung und Service bis hin zu den Bezirksaußenstellen und zur Öffentlichkeitsarbeit, "unsere Mitarbeiter haben mit ihren Spezialkenntnissen die bäuerlichen Familien bestmöglich unterstützt", erklärte Mößler. Die Zufriedenheit mit der Beratung habe zugenommen, so Mikl.



Der Strukturwandel habe im Berichtszeitraum auch vor den bäuerlichen Betrieben nicht haltgemacht. Zuletzt gaben jedes Jahr 1,4 Prozent der Betriebe auf, im Bundesschnitt waren es dagegen 2,2 Prozent, wird betont. Auch sei es der LK gemeinsam mit dem Agrarreferat des Landes gelungen, vielen durch die angespannte Preissituation auf den Agrarmärkten in Notlage geratenen Betrieben zu helfen, mit Maßnahmen wie der Zuchtankaufsbeihilfe oder dem Milchtransportkostenzuschuss. Trotz geringerer öffentlicher Mittel sei für Junglandwirte nun eine bessere Unterstützung bei Investitionen und Flächenzahlungen möglich. Profitiert habe auch der Biolandbau. Durch eine forcierte Umstellungsberatung sei die Zahl der Biohöfe zwischen 2014 und 2015 um 10 Prozent auf 1.570 gestiegen.

Der LK-Präsident kündigte weiters an, dass die Kammer ihr Engagement für den Absatz regionaler Lebensmittel weiter intensivieren werde. Im Fokus liegen Großküchen der öffentlichen Hand und die Gastronomie.

In der Landwirtschaftskammer sieht Mößler ein "Bollwerk" gegen die Zugriffe der Gesellschaft auf das Eigentum. Zuletzt habe es auch "einiges an agrarpolitischer Kraftanstrengung gekostet , massive Probleme durch die Neufeststellung der Einheitswerte und die Steuerreform abzuwehren", so Mößler.

Der Präsident bekräftigte erneut seine Forderung nach Einführung eines Freibetrages bei der SV-Beitragsberechnung. Zudem verlangte er eine höhere Einheitswertgrenze für den Bezug von Arbeitslosengeld. Beide Maßnahmen sollen insbesondere kleinen Betrieben und Nebenerwerbsbauern zugutekommen.

Erstellt am 7.10.2016