Vogelgrippe in Vorarlberger Putenbetrieb bestätigt

In dem Freiland-Bestand wurde der Stamm H5N8 nachgewiesen.

Das Gesundheitsministerium hat das Auftreten von hochpathogenem H5N8-Virus in einem Freiland-Putenmastbetrieb am Bodenseeufer in Vorarlberg bestätigt. Der Betrieb, der in unmittelbarer Nähe des Fundortes der positiven Wildvögel liegt, wurde umgehend vom Amtstierarzt gesperrt.

Die Tiere des Geflügelbestandes werden nun tierschutzgerecht gekeult, die Tierkadaver unschädlich beseitigt und der Betrieb anschließend gereinigt und desinfiziert. Für die Konsumenten besteht keinerlei Gefahr, da es bisher keine Hinweise dafür gibt, dass der Vogelgrippe-Subtyp H5N8 für den Menschen gefährlich ist. Der Verdachtsfall wurde, wie berichtet, am Mittwoch gemeldet.



Um den betroffenen Betrieb herum werden sowohl eine Schutzzone (Radius mindestens 3 km), als auch eine Überwachungszone (Radius mindestens 10 km) gezogen. Innerhalb der Schutzzone werden alle geflügelhaltenden Betriebe amtstierärztlich untersucht.



In allen Geflügelbetrieben innerhalb der Schutzzone müssen Biosicherheits-Maßnahmen eingehalten werden: Die Freilandhaltung von Geflügel ist verboten - die Tiere müssen so aufgestallt werden, dass kein Kontakt mit Wildvögeln stattfinden kann. Alle seuchenverdächtigen Vögel (Abfall der Legeleistung, geringere Futteraufnahme, vermehrte Todesfälle) müssen der zuständigen Veterinärbehörde gemeldet werden. Verendet aufgefundene Wasservögel und Greifvögel sind dem zuständigen Amtstierarzt zu melden.



Die durch die Veterinärbehörde vor Ort zu ergreifenden Maßnahmen wurden mit den Behörden der Bodensee-Anrainerstaaten abgestimmt und gegenseitige Unterstützung bei den erforderlichen Maßnahmen zugesichert. Das Gesundheitsministerium weist weiters darauf hin, dass das fahrlässige Verbreiten von Tierseuchen einen gerichtlich zu verfolgenden Straftatbestand darstellt. Daher ist das Betreten von gesperrten und verdächtigen Betrieben durch betriebsfremde Personen zu unterlassen und den Anweisungen der Behörden vor Ort entsprechend Folge zu leisten. Bei der Einhaltung der gebotenen Sorgfalt könne eine rasche und effiziente Eindämmung des Seuchengeschehens sichergestellt werden, wird vonseiten des Ressorts betont.



Am frühen Nachmittag wurde in Vorarlberg ein weiterer Verdachtsfall auf Vogelgrippe bei Hausgeflügel gemeldet, teilte der zuständige Landesrat Erich Schwärzler mit. Proben der toten Tiere seien an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gesandt worden. Das Untersuchungsergebnis sei aber noch nicht verfügbar, so Schwärzler.



Auch in einem Putenbetrieb im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat sich ein Vogelgrippe-Verdacht bestätigt. Das nationale Referenzlabor habe die ansteckende H5N8-Variante nachgewiesen, teilte der dortige Landwirtschaftsminister Robert Habeck laut APA in Kiel mit. Es handelt sich um den ersten Fall in einer deutschen Geflügelhaltung während der derzeitigen Vogelgrippe-Epidemie. Auf dem betroffenen Hof eines Privathalters waren 18 Puten verendet. Alle weiteren fast 100 Tiere müssen getötet werden. Um den Hof ist ein Sperrbezirk von drei Kilometern eingerichtet worden.

Erstellt am 11.11.2016