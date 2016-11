Vogelgrippe bei Wildvögeln in Vorarlberg

Im betroffenen Gebiet gilt derzeit Stallpflicht.

In Vorarlberg wurden bei fünf Wildvögeln Erreger der Vogelgrippe (Aviäre Influenza) nachgewiesen. Die verendeten Wildvögel waren über das Wochenende rund um den österreichischen Teil des Bodensees aufgefunden worden.

Bei den fünf Vögeln handelt es sich um vier Reiherenten und eine Tafelente. Die Untersuchungen des Nationalen Referenzlabors der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) ergaben, dass es sich - wie bei den bisher aus anderen europäischen Staaten gemeldeten Fällen - bei dem Geflügelpest-Virus um den für die Tiere hochpathogenen Typus H5N8 handelt. Bislang gibt es laut AGES keine Anhaltspunkte, dass auch Hausgeflügel betroffen wäre. Weiters existieren derzeit keine Hinweise, dass der gefundene Virusstamm auf Menschen übertragen wird.



Die seitens des Gesundheitsministeriums in diesem Bereich zu treffenden Maßnahmen sind bei Wildtieren in der Geflügelpest-Verordnung geregelt. Sie reichen von der Einrichtung einer Schutzzone für Gebiete mit erhöhtem Risiko (das betrifft derzeit ausschließlich die Region um das Bodenseeufer) bis zu einer Stallpflicht für den Hausgeflügelbestand in der betroffenen Region, um Hausgeflügel von Wildgeflügel zu trennen. Die Maßnahmen sind bereits in Vorbereitung und werden - sollten sie notwendig sein - in enger Abstimmung mit den Behörden in Vorarlberg, Baden-Württemberg sowie der Schweiz bis Donnerstagvormittag getroffen und daraufhin bekanntgegeben, teilt das Ministerium mit.



Seit dem Wochenende wurden rund um den Bodensee, auch im angrenzenden Deutschland und der Schweiz, mehr als 100 tote Wasservögel - vor allem Reiherenten - entdeckt. Auch aus Polen, Ungarn, Kroatien und Schleswig-Holstein wurden diese Woche Fälle der Aviären Influenza des Subtyps H5N8 gemeldet. In Ungarn ist ein Betrieb mit Puten von der Geflügelpest betroffen. Das aktuell gehäufte Auffinden dieser Erkrankung dürfte mit dem Zug von Wildvögeln Richtung Süden zu tun haben.



Aufgrund der Häufung von bestätigten Fällen in Europa ist auch außerhalb des derzeit betroffenen Gebietes um den Bodensee eine erhöhte Aufmerksamkeit angebracht. Tot aufgefundene Wasser- und Greifvögel sollten nicht berührt oder geborgen werden, der Fundort ist aber bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt) zu melden. Geflügelhaltern, insbesondere in der Nähe zu Freigewässern, wird dringend die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen empfohlen.

