Verbände verlangen Milchpaket über 2020 hinaus

Die Vertragslandwirtschaft soll gestärkt werden.

Der Dachverband der EU- Landwirte- und -Genossenschaften, COPA-COGECA, unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission, das Milchpaket nach 2020 fortzusetzen.

"Wir begrüßen die Umsetzung des Milchpakets in der gesamten EU, mit dem die Position der Landwirte - die in letzter Zeit stark gelitten haben - gestärkt wird. Es reicht jedoch nicht aus, um alle Herausforderungen zu bewältigen", gab Thierry Roquefeuil, der Vorsitzende der COPA-COGECA-Arbeitsgruppe "Milch und Milchprodukte", zu bedenken. "Es muss um Instrumente wie Festpreisverträge und Futures-Märkte ergänzt werden, mit denen das Einkommen der Landwirte gegenüber Risiken abgesichert wird. Ein effizienteres Sicherungsnetz ist ebenfalls unerlässlich. Risiken auf den Außenmärkten könnten auch über Exportkreditversicherungen abgedeckt werden", so Roquefeuil.



"Wir sind der Ansicht, dass das Paket über 2020 hinaus verlängert werden muss. Durch die enthaltenen Bestimmungen über Erzeugerorganisationen trägt es dazu bei, die Stellung der Landwirte insbesondere in den Ländern zu verbessern, in denen es an Milchgenossenschaften mangelt und in denen ihr Marktanteil nicht besonders hoch ist", betonte COPA-COGECA-Generalsekretär Pekka Pesonen. Genossenschaften würden den Erzeugern auch bei der Erwirtschaftung eines besseren Preises für ihre Produkte helfen.



"Wir unterstützen daher den Austausch von Informationen zu guter Praxis für die Einrichtung von Erzeugerorganisationen inklusive Genossenschaften und sind der Ansicht, dass es essenziell ist, die Finanzierungsmöglichkeiten, die hierfür im Rahmen der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung stehen, besser zu nutzen", unterstrich Pesonen. COPA-COGECA ist zudem überzeugt davon, dass Genossenschaften in der Lage sein müssen, an Größe und Einfluss zu gewinnen, um effektiver zu werden.



Die EU-Kommission hat in der Vorwoche ihren Bericht zum Milchpaket, veröffentlicht das auf eine Stärkung der Vertragsbeziehungen zwischen Landwirten und Verarbeitungsbetrieben abzielt, um die schwache Stellung der Erzeuger in der Lebensmittelkette zu stärken und es ihnen zu ermöglichen, bessere Erlöse über den Markt zu erwirtschaften.

Erstellt am 29.11.2016