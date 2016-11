Verbände fordern Tempo bei Milchunterstützung ein

Der Franzose Roquefeuil ist der neue "Milchbauernpräsident" Europas.

Trotz einer kontinuierlichen Verbesserung der Milcherzeugerpreise in den vergangenen vier Monaten haben die europäischen Milchbauern nach wie vor mit niedrigen Preisen und Cash-Flow-Schwierigkeiten zu kämpfen, mahnte Thierry Roquefeuil, neu gewählter Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Milch und Milchprodukte" des Dachverbandes der EU-Landwirte und -Genossenschaften COPA-COGECA.

Roquefeuil appellierte an die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass die Unterstützung aus dem kürzlich vereinbarten 350 Mio. Euro schweren Hilfspaket die Landwirte "so bald wie möglich erreicht". "Die EU-Milchproduktion ist derweil im Juni 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% und im Juli 2016 um 1,4% gefallen und es wird ein weiterer Rückgang bis zum Ende des Jahres erwartet. Auf weltweiter Ebene ist die Lage in drei der vier großen Milcherzeugungsregionen ähnlich", erklärte Roquefeuil.



Auf weltweiter und EU-Ebene seien die Milcherzeugerpreise sowie die EU-Butterpreise gestiegen; letztere hätten sich seit Juni deutlich erholt und näherten sich dem Niveau von 2013 an. Insgesamt würden die Milcherzeugerpreise einen durchschnittlichen Anstieg von 20% verzeichnen. "Die weltweite Nachfrage war rege, auch aufgrund des Bedarfs aus China. Ich nehme an, dass die Milchbauern bald eine Verbesserung ihrer Preise erleben werden", so Roquefeuil, der während seiner zweijährigen Amtszeit gemeinsam mit seinen Stellvertretern an einem dynamischen und rentablen Milchsektor in der EU arbeiten möchte. In der anstehenden Debatte zur zukünftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gelte es, die zentralen Herausforderungen für den Milchsektor zu bestimmen und effiziente wie auch praktikable Instrumente zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu finden.



Roquefeuil, vom französischen Landwirtschaftsverband FNSEA, arbeitet auf einem Milchbetrieb im Departement Lot (Südwestfrankreich) und ist seit 2012 Präsident des Nationalverbandes der Milcherzeuger (FNPL). Zudem ist er seit 2014 stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Milch und Milchprodukte" von COPA-COGECA. Darüber hinaus ist er Präsident des französischen Milchbranchenverbands CNIEL. Er wird von den zwei stellvertretenden Vorsitzenden Tommaso Mario Abrate (ACI, Italien) und Dorota Smigielska (FBZPR, Polen) unterstützt.

