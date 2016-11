USA wollen mehr Biosprit beimengen

Offen ist noch wie der designierte Präsident Donald Trump mit dem Thema umgehen wird.

Entgegen der Intention der Europäischen Kommission die Förderung von pflanzlichen Biokraftstoffen nach 2020 auslaufenzulassen, hat die US-Umweltagentur (EPA) die Beimischungsziele für Biosprit für das Jahr 2017 angehoben.

45 Mrd. l Ethanol sind im Renewable Fuels Standard (RFS) vorgesehen, das sind um 3,4% mehr im Vergleich zum laufenden Jahr. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) rechnet deshalb auch mit einem höheren Maisabsatz für die Ethanolherstellung. Insgesamt 135 Mio. t und damit um 1,8% mehr gegenüber der Saison 2015/16 sind in der November-Schätzung des USDA dafür veranschlagt, berichtet agrarzeitung.de.



Auch für Biodiesel sieht die EPA einen höheren Beimischungsanteil vor. Hier stammen erhebliche Mengen aus Importen aus Argentinien. Indirekt profitieren aber auch die US-Sojaanbauer, weil wegen der größeren Nachfrage die Kurse am globalen Ölsaatenmarkt anziehen. Die jetzige Erhöhung des Beimischungsziels ist noch unter der Regierung von US-Präsident Barack Obama vorgenommen worden. Welche Biokraftstoffpolitik künftig sein Nachfolger Donald Trump vertritt, steht noch in den Sternen. Aussagen aus dem Wahlkampf lassen jedoch darauf schließen, dass er Biosprit positiv beurteilt - wenn auch nicht aus Gründen des Klimaschutzes, wohl aber, um die US-Landwirtschaft bei Laune zu halten, so agrarzeitung.de.



Die EU-Kommission will künftig verstärkt mit Elektrofahrzeugen und Biokraftstoffen der zweiten Generation für einen klimafreundlichen Verkehrssektor sorgen.

Erstellt am 29.11.2016