USA stocken Schweinebestände auf

Amerikanische Schweinehalter setzen auf Expansion.

Die Farmer in den USA stocken ihre Schweinebestände immer weiter auf. Aktuellen Daten des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) zufolge wurden zum Stichtag 1. September 2016 insgesamt 70,85 Mio. Schweine gehalten; das waren um 1,67 Mio. Tiere oder 2,4% mehr als zwölf Monate zuvor und so viele wie noch nie bei einer September-Zählung, berichtet Agra Europe.

Nach Angaben der Washingtoner Analysten hatten die US-Schweinehalter zuletzt in allen Kategorien mehr Tiere im Stall. Dabei nahm die Zahl der Ferkel mit einem Gewicht unter 23 kg im Vorjahresvergleich um 1,7% auf 11,95 Mio. Stück zu. Bei den "Läufern" mit einem Gewicht von 23 bis 54 kg wurde ein Plus von 1,9% verzeichnet, während der Bestand an schwereren Mastschweinen mit 3,9% auf 24,89 Mio. Stück am stärksten wuchs. Im Vergleich dazu stockten die US-Erzeuger ihre Sauenherde nur moderat auf, nämlich um 0,5% auf 6,02 Mio. Stück. Weiter auf dem Vormarsch ist die Produktivität der Sauen.



Angesichts des expandierenden Bestandes gehen die Experten davon aus, dass sich die US-Schweinefleischproduktion 2016 auf 11,29 Mio. t belaufen und damit das Vorjahresniveau um 1,6% übertreffen wird. 2016 soll die Erzeugung um 2,5% auf 11,57 Mio. t zulegen. Das USDA erwartet heuer eine Zunahme der Schweinefleisch-Exporte um 3,7% auf 2,36 Mio. t. Unter dem Vorjahresniveau dürften sich allerdings die Schlachtschweinepreise bewegen.

Erstellt am 15.10.2016