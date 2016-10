"Unlauterem Wettbewerb" wird Kampf angesagt

Nicht jedes Angebot schmeckt auch den Bauern.

Im Vereinigten Königreich zeigt die Einführung einer gesetzlichen Regelung gegen unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittelkette mit Strafen von bis zu 1% des Umsatzes des betroffenen Einzelhändlers erste Erfolge.

Eine der häufigsten Klagen betrifft den Zahlungsverzug. In Spanien wurde vor Kurzem ebenfalls eine Gesetzesregelung eingeführt, die gut funktioniert und die der EU als Vorbild dienen kann, spricht sich der Dachverband der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, für eine Rechtssetzung gegen unlauteren Handel in der Nahrungsmittelkette aus.



"Die hoch angesehene Schiedsperson aus dem Vereinigten Königreich lässt keinen Zweifel daran, dass zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken eine gesetzliche Regelung für die gesamte EU notwendig ist, da freiwillige Initiativen nicht funktionieren. Der Preis, den die Landwirte erhalten, deckt oft nicht einmal ihre Produktionskosten. Verkäufe unter dem Einstandspreis müssen aufhören. Die Gesetzesregelung muss zudem von einer unabhängigen Stelle durchgesetzt werden, die im Fall eines Regelverstoßes auch die Befugnis zur Verhängung von Strafen hat", forderte Joe Healy, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Lebensmittelkette" von COPA-COGECA.



Schriftliche Verträge zwischen den Erzeugern, Verarbeitern und Einzelhändlern, die auch durchgesetzt werden müssen, um den Landwirten einen fairen Preis für ihre Erzeugnisse sowie eine fristgerechte Auszahlung zu garantieren, seien erforderlich. "Derzeit laufen verschiedene Initiativen auf nationaler Ebene. Wir brauchen jedoch auf EU-Ebene durchsetzbare Regeln, da der große Einzelhandel zunehmend europaweit tätig ist und eine gesetzliche Regelung in einem Land grenzüberschreitenden Missbrauch nicht verhindern wird. Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes muss garantiert werden", betonte Healy.



Mitte September haben sich zahlreiche EU-Agrarminister bei einem informellen Treffen in der Slowakei für eine gesetzliche Regelung gegen unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittelkette ausgesprochen. Auch das Europaparlament befürwortet eine derartige Regelung und die Europäische Kommission kündigte an, die Einführung einer solchen in Erwägung zu ziehen.

Erstellt am 3.10.2016