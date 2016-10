Ukraine verlängert Landkauf-Moratorium

Freier Handel mit Agrarland ist nicht erlaubt.

n der Ukraine soll das seit 2001 geltende Moratorium für Transaktionen mit landwirtschaftlichen Grundstücken ein weiteres Jahr, bis Anfang 2018 in Kraft bleiben.

Ein entsprechendes Gesetz hat das Parlament in Kiew verabschiedet. Der Co-Vorsitzende des Agrarausschusses Alexander Bakumenko erklärte bei der Vorstellung des Dokumententwurfs, dass mit der erneuten Verlängerung des Moratoriums genug Zeit für die Ausarbeitung eines Gesetzes über Spielregeln am Bodenmarkt gewonnen werde, berichten die Landesmedien. Die Annahme eines solchen Gesetzes war die Voraussetzung für die zuletzt geplante Freigabe der Geschäfte mit Agrarland ab Anfang 2017, die Regierung hat es aber immer noch nicht geschafft, dem Parlament einen betreffenden Entwurf vorzulegen. Die Wirtschaftszeitung "Delo" erinnerte daran, dass es dabei insbesondere um Rechte von rund 6,9 Millionen Inhabern von Anteilen an den Ländereien der ehemaligen sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe geht, die nur verpachtet oder vererbt, aber nicht veräußert werden dürfen.

