Trelleborg startet neue Anzeigenkampagne

Als Bestätigung des Engagements zu Sicherung einer nachhaltigen Zukunft der Landwirtschaft und in Fortsetzung der langen Tradition der Entwicklung innovativer, einprägsamer und emotionaler Kampagnen, startet Trelleborg mit einer neuen, spannenden Kampagne für Landwirtschaftsreifen. „Trelleborg. Veredeln Sie Ihre Landwirtschaft“.

Die Multi-Subjekt-Kampagne verdeutlicht, dass Hochleistungslösungen von Trelleborg für die Landwirtschaft den Wert der Ernte verbessern können, indem sie die Qualität und die Erträge der Ernte verbessern. Die visuelle Umsetzung der Werte, die Trelleborg zur Ernte hinzufügt, erfolgt durch Sonnenblumen, Weizen, Mais oder Weintrauben, die als Frucht Edelsteine, beispielsweise Diamanten und Smaragde, tragen.



Lorenzo Ciferri, Leiter Marketing für Landwirtschafts- und Forstreifen bei Trelleborg Wheel Systems: „Trelleborg arbeitet schon seit vielen Jahren an Lösungen, die einen Zusatznutzen für professionelle Landwirte bieten. Für unsere Kunden heißt das Steigerung der Produktivität, Qualität und Leistungsfähigkeit in ihren landwirtschaftlichen Betrieben, um unser oberstes Ziel zu erreichen: die langfristige Verbesserung der Rentabilität ihrer Unternehmen.



Deshalb war es uns wichtig, eine Werbekampagne zu schaffen, die nicht nur direkt und kreativ ist, was wir durch die Rückmeldungen unserer Kunden bestätigt bekommen – sondern vor allem auch die Leidenschaft widerspiegelt, mit der wir uns für die Landwirtschaft und nachhaltiges wirtschaften einsetzen.



Die Erzeugnisse unserer Kunden sind die Stars der Kampagne. „Trelleborg. Veredeln Sie Ihre Landwirtschaft” zeigt, wie unsere führenden Lösungen die Effizienz und Produktivität der Arbeit unserer Kunden steigern: landwirtschaftliche Betriebe, egal ob sie Sonnenblumen, Weizen, Mais oder Trauben anbauen und ernten.”



Die Kampagne „Trelleborg. Veredeln Sie Ihre Landwirtschaft“, die weltweit im Oktober anläuft, wird auch bei vielen landwirtschaftlichen Messen und Ausstellungen zu sehen sein, beginnend mit der EIMA 2016, die vom 9. bis 13. November in Bologna in Italien stattfinden wird.

Erstellt am 10.10.2016