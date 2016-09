Tiroler Weinbau: Klein und exotisch

Im gesamten Bundesland gibt es so viel Wein wie bei einem einzigen Betrieb im Osten Österreichs.

Bereits zum fünften Mal präsentierte der Tiroler Weinbauverband am vergangenen Wochenende die neuesten Jahrgänge. Die 55 Kleinwinzer des Landes bewirtschaften ihre Gesamtfläche von etwa 10 ha im Nebenerwerb, die meisten produzieren für den Eigenbedarf, einige erzeugen aber auch geprüfte Qualitätsweine für den Verkauf.

Gemeinsam mit den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg bildet Tirol die Weinbauregion "Bergland", die vor allem für ihre charakterstarken Produkte bekannt ist. "Qualitativ können unsere Weine auf hohem Niveau mitspielen. Auch die Klimaerwärmung wirkt sich positiv aus. Die Vorverlagerung der Rebblüte durch höhere Temperaturen zieht einen früheren Reifebeginn mit sich. Dadurch können nun Sorten gepflanzt werden, die früher nicht ausgereift wären", erklärt Obmann Peter Zoller. Meist werden frühreifende Sorten wie Müller Thurgau, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Sylvaner, sowie die roten Sorten Zweigelt und Pinot Noir angebaut. Auch einige pilzresistente Sorten wie etwa Solaris, Baco Noir oder Cabernet Cortis sind zu finden.



Durch mildes und relativ trockenes Klima begünstigt, findet der Anbau vor allem im Oberinntal (Haiming, Sautens, Imst, Tarrenz, Roppen) sowie in Telfs und im Oberen Gericht statt. Durch die lange Vegetationsperiode haben die Rebstöcke viel Zeit, um Zucker, Mineralien und Aromen einzulagern. Die großen Temperaturunterschiede im Herbst verleihen den Trauben eine gute Säurestruktur, bringen viel Extrakt in die Beeren und tun damit ein Übriges zur hervorragenden Qualität der Tiroler Weine. "Unsere Weine sind landwirtschaftliche Spitzenprodukte, die keinen Vergleich scheuen zu brauchen. Zugleich kommt uns der Regionalität-Trend seitens der Konsumenten sehr entgegen. Immerhin produzieren wir ein Nischenprodukt, das die heimische Angebotsvielfalt absolut bereichert", so Zoller.

Erstellt am 20.9.2016