„Thema verfehlt, Fachkompetenzen überschritten“

Disput um Biolandbau-Verunglimpfung: Alfons Piatty, Resl, Leidwein; Fotos: Archiv

Eine Fachtagung an der Ernährungsagentur AGES über Lebensmittelsicherheit endete in heftiger verbaler Kritik an der Biolandwirtschaft als vermeintlichem Sündenbock für den Welthunger.

"Mahlzeit – Gibt’s auch morgen noch genug zu essen?“, so lautete das Thema der Veranstaltung Mitte Oktober am Sitz der AGES in Wien-Donaustadt. Und geriet letztlich zur Biobauern-Schelte. Die unterschwellige Botschaft zweier Referenten lautete: Eine Ausweitung der Biolandwirtschaft steigere die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten. Diese Behauptungen sorgen mittlerweile im Agrarbereich für Verwunderung und unter Biobauern für Unmut und Ärger.

Bei der Tagung erklärte Thomas Resl, Leiter der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, AWI, zum Thema „foodsecurity“, die Bioerträge seien deutlich niedriger als bisher angenommen. Er verwies dabei auf eigene Studien, wonach der Ertrag bei Bio-Getreide lediglich zwei Drittel des Ertrags von konventionellem Getreideanbau ausmache. Bei Bio-Kartoffeln sei es gerade mal die Hälfte, bei Zuckerrüben sei die Differenz mit immerhin 73 Prozent etwas kleiner. Der Bio-Anbau liege zwar im Trend, aber weit überwiegend mit mageren Ergebnissen - außer in trockeneren Ungunstlagen. Dort würden manche Kulturen wie Soja sogar bessere Erträge liefern. Resl ist übrigens selbst nebenher Biobauer im Waldviertel. „Weil es sich rechnet“, wie er sagte.

Ähnlich argumentierte Alois Leidwein, Bereichsleiter für Forschung bei der AGES – und konventionell wirtschaftender Nebenerwerbslandwirt im Weinviertel. Eine flächendeckende Umstellung auf Biolandwirtschaft, so das von ihm skizzierte Szenario, würde zu einer massiv steigenden Importabhängigkeit in der Lebensmittelversorgung führen, ergaben seine Studien. Auch brauche man dafür eine Million Hektar Anbauflächen mehr. Zudem würden für die Bio-Fruchtfolge notwendige, brachliegende Flächen auch in Österreich in der weltweiten Produktion fehlen. Und damit mit zum Hunger in der Welt beitragen.

Würde die Alpenrepublik dagegen alle ertragssteigernden, konventionellen Produktionsmethoden mit Agrochemie und Grüner Gentechnik nutzen, würde der Flächenverbrauch - bei gleichbleibender Erzeugung - um 300.000 Hektar sinken, so der AGES-Fachmann.

Besonders verärgert ob solch aus seiner Sicht „dreister Behauptungen“ ist Biolandwirt Alfons Piatti. Von 1993 bis 2005 auch Langzeit-Obmann von Arge Biolandbau und Bio Austria, kam er aus dem Staunen kaum heraus. In den Raum gestellt wurde laut dem nach Demeter-Richtlinien produzierenden Bio-Pionier „ein negativer Zusammenhang zwischen dem Hunger in der Welt und der Versorgung mit Lebensmittel in Österreich auf der einen Seite und einem vermeintlichen Verursacher Biolandbau auf der anderen Seite.“

Piatti im Gespräch mit BLICK INS LAND: „Zudem wurde das Thema Welternährung und Welthunger mit Statistiken analysiert, ohne auch nur eine einzige konkrete Handlung als Konsequenz überhaupt und im Speziellen durch Österreich anzudeuten.“

Es sei absurd, den Biolandbau wegen „Produktionsversäumnisse“ auf Flächen anzuprangern, die sonst der Milderung des Welthungers dienen würden, so Piatti. „Die Krönung des Elaborates des AWI-Leiters war die Androhung, die Ertragsdifferenz nach weiteren Erhebungen - wegen der bisher nicht berücksichtigten Brachen - nach oben anzugleichen. Wohl um den Vorwurf, Biolandbau seit mit verantwortlich für den Welthunger, zu erhärten." Ausgenommen vom AWI seien nur tierhaltende Biobetriebe, weil sie Luzerne produktiv verwenden würden.

„Ohne richtige Daten“ rühme sich Österreich seit langem „als Bioland Nr.1“, habe Resl ebenfalls moniert. Dabei wäre es „vielleicht sogar sein Job, genau diese Daten zu erheben“, kontert Piatti. Und dass gerade ein leitender AGES-Mitarbeiter vor einem „Versorgungsengpass“ warnte, wenn sich Österreich noch weiter in Richtung Bio bewege, sorgt bei Alfons Piatti ebenfalls für Kopfschütteln. „Als wäre das Konzept Bio reiner Luxus oder Jux und Tollerei…“. Oder dass man obwohl konkret angesprochen die Biogaserzeugung auf den Feldern, in Österreich immerhin auf 25.000 Hektar, völlig außen vor lässt, weil man diese dringend zur Energieabsicherung benötige.

"Wer nicht dabei war wird es kaum glauben können, dass diese absurden Ansichten tatsächlich auf einer Fachtagung über Nahrungsmittelversorgung vertreten wurden", sinniert Piatti.

Was hat dieser Tagung gefehlt? „Vor allem die Erwähnung der wirklichen Ursachen des Welthungers, beginnend bei den Versäumnissen in der Bildungs-, Verteilungs-, Sozial- und Demokratiepolitik, aber auch Abfall und Wegwerfwirtschaft, moderne Ernährungsgewohnheiten, Humus- und Erosionsproblematik, Umweltverträglichkeit, Ressourcenverschwendung et cetera. Und wenn man das Thema schon anspricht: was Österreich beisteuern kann, um den Welthunger zu verringern.“

Alfons Piatti scheint zu wissen, wovon er redet. Der Magister der Nationalökonomie war selbst Entwicklungshelfer in Ruanda und betreute als Berater Agrarprojekte in Rumänien und mehreren Ländern Afrikas von Äthiopien bis Kamerun. Sein umfassendes Know-how als praktischer Landwirte wurde 2005 auch mit dem Titel „Ökonomierat“ gewürdigt.

Piattis Resümee: „Es war eine Tagung der Themenverfehlung, daher verschwendetem Steuergeld und Überschreitung der Kompetenzen der Tagungsorganisatoren mit tendenziös biolandbaufeindlicher Ausrichtung.“ Und gibt sich dennoch versöhnlich: „Vielleicht sollte man ja die Tagung - unter einen besseren Stern gestellt - wiederholen.“

BERNHARD WEBER