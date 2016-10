Thaler-Lader: Ganz groß und ganz klein

Foto: Thaler

In diesem Jahr werden zwei Neuheiten gezeigt: ein ganz neues Modell in der 4-Tonner-Klasse und ein neues Antriebskonzept für die Kleinst-Hoflader.

Mit dem neuen Radlader 4275 rundet die Firma Thaler GmbH & Co. KG ihr Produktionsprogramm nach oben ab und verfolgt damit zwei strategische Ziele: Auf der einen Seite soll dieses Gerät die Marktakzeptanz der Marke Thaler in den neuen deutschen Bundesländern stärken, denn der neue 4275 zeigt Leistungsdaten, die auf die Arbeitsbedingungen der dortigen landwirtschaftlichen Gebäude in der Tierhaltung abgestimmt sind. Auf der anderen Seite bleibt der 4275 mit seinen Rahmendaten genau unterhalb einer Größe von Radladern, die von den kleinen Radlader-Modellen der Baumaschinen-Konzerne bereits besetzt ist. So hofft der Geschäftsführer Manfred Thaler, dass die gesamte Produktpalette auch für das Baugewerbe, Vermieter usw. interessant wird.

Der 4275 bringt theoretisch 3.800 kg auf die Waage und wird von einem Yanmar-Motor mit 72 PS im Zusammenspiel mit einem Hydrostat des Herstellers Bosch-Rexroth angetrieben, der mit einem Dieselpartikelfilter die Abgasnorm TIER IV erreicht. Mit der schmalsten Bereifung hat er eine Außenbreite von 162 bis 180 cm bei einer Höhe über die Kabine von 244 bis 257 cm und einer Länge ohne Werkzeug von 458 cm. Zunächst wird es ihn mit einer Standard- und einer langen Schwinge geben ganz im Stil der bisherigen L/S/H-Modelle. Im Anschluss ist eine Version mit Teleskop-Arm geplant. Das Heck des Radladers bekommt ein abgerundetes Heckgewicht aus Guss und eine abgerundete Glasfaserhaube ganz im moderneren Stil seines kleinen Bruders, dem 3348. Die Schaufeldrehpunkthöhen reichen bei der Standardschwinge, je nach Bereifung, 15-Zoll oder 18-Zoll, bis auf 3,35 oder 3,49 m hinauf. Auch wurden die Thaler-üblichen Leitgedanken bei der Maschinenkonzeption wie geräumiges Platzangebot und Service-Zugänglichkeit wieder einmal perfekt umgesetzt. Der 4275 wird ab März 2017 zur Verfügung stehen, nachdem die beiden

Die zweite Neuheit wird der neue Antriebsstrang in den kleineren Thaler-Modellen 2320 und 2326 sein. Hier ist das Prototypen-Stadium überschritten und die Serienproduktion kann starten. Das eigentlich Neue in dem Antriebsstrang ist der Radialkolbenmotor, der den hydraulischen Druck in mechanische Kraft zum Fahren umsetzt. Er ersetzt die Hydromotoren auf den einzelnen Achsen bzw. die Hydromotoren auf den Radnaben und merzt somit die Schwächen aus, wie geringe Schubkräfte und geringe Höchstgeschwindigkeiten, die auf den Verlust des Wirkungsgrades im Hydrauliksystem zurück zu führen sind. Die Firma Thaler hat einen internen Test stattfinden lassen, bei dem die Schubkräfte der beiden Systeme getestet wurden: Der 2226 (Hydrostat-Antrieb mit je einem Hydro-Motor auf den Achsen) bringt als Schubkraft ca. 800 kN auf dem Boden und der 2326 mit Radialkolbenmotor im Antrieb ca. 1050 kN. Bei den Endgeschwindigkeiten ist die Fragestellung eindeutig: 2226 einstufig: 11 km/h, 2326, zweistufig, 18 km/h mit Luft nach oben. Er ist damit der einzige Hoflader in seiner Kategorie, der ohne Verlust in der Schubkraft die 18 km/h fährt. Allerdings ist das bereits eine sehr hohe Geschwindigkeit, wenn das Fahrzeug ganz schmal mit 92 cm da steht. Denn im Knicklader-Bereich gilt immer: je breiter umso sicherer.

