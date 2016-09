Tendenz: Ja zu CETA, nein zu TTIP

Reinhold Mitterlehner tut sich auch in der eigenen Partei schwer mit einer Positionierung zu den Freihandelsabkommen.

Auf dem Informellen EU-Handelsministerrat in Bratislava meldeten Österreich, Frankreich, Deutschland und Belgien ihre Bedenken gegen die laufenden Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) an.

Sie vermissen vor allem Zugeständnisse der Vereinigten Staaten. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) regte an, die Verhandlungen mit den USA auszusetzen und nach der US-Wahl unter neuen Vorzeichen wiederaufzunehmen. Die EU dürfe sich den USA nicht unterwerfen, betonte der deutsche Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Weil die Vereinigten Staaten sich nicht bewegten, gebe es in diesem Jahr garantiert kein Ergebnis in den TTIP-Verhandlungen, meinte Gabriel.



Das geplante Handelsabkommen mit Kanada, CETA, findet im Gegensatz zu TTIP in Bratislava ein sehr viel positiveres Echo unter den EU-Mitgliedstaaten. "Erstmals wurden vernünftige Regeln für die Globalisierung aufgestellt", lobte Gabriel. Kanada sei das Drittland, das der Europäischen Union am nächsten stünde und das bereit sei, der EU ihre hohen Verbraucher-, Umwelt- oder Sozialstandards in einem Abkommen zu garantieren. Nachdem die SPD ihre Zustimmung zum Abkommen mit Kanada geklärt hat, ist nur noch die Zustimmung Österreichs zum CETA-Abkommen mit Unsicherheiten behaftet. Während sich Mitterlehner in Bratislava zwar für das Abkommen aussprach, lehnte zuvor die SPÖ in einer Umfrage CETA überwiegend ab.



Auf dem Informellen EU-Handelsministertreffen in der slowakischen Hauptstadt stand am Freitagvormittag zunächst TTIP auf der Tagesordnung. Dann folgt in einer zweiten Diskussionsrunde das CETA-Abkommen mit Kanada. Frankreich hält das Entgegenkommen der USA in den Verhandlungen für so gering, dass es die TTIP-Verhandlungen aussetzen möchte. Vor allem kritisieren die Franzosen den fehlenden Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in den USA und die Weigerung der US-Amerikaner, geografische Herkunftsbezeichnungen (GI) der EU zu respektieren. Damit dürfte kalifornischer Champagner nicht mehr unter dieser Bezeichnung in der EU verkauft werden. Unter anderem weil Deutschland nicht mitmacht, traut sich Frankreich mit seiner Ablehnung von TTIP noch nicht recht in die Offensive.



Dafür machten die TTIP-Befürworter unter den EU-Mitgliedstaaten schon mal mobil. Die Handelsminister von Spanien, Italien, Portugal, Irland, dem Vereinigten Königreich, Schweden, Dänemark, Finnland, Tschechien und den drei baltischen Ländern schickten kurz vor dem Treffen in Bratislava einen Brief an EU-Handelskommissarin Cäcilia Malmström mit der Aufforderung, die Verhandlungen der EU mit den USA möglichst voranzubringen.



Derweil nimmt die übliche Verhandlungsroutine ihren Lauf. Für 3. bis 7. Oktober 2016 ist in Washington die nächste TTIP-Runde anberaumt. Da in den USA im November ein neuer Präsident gewählt wird und im Jänner die Amtszeit von Barack Obama endet, ist mit einem zügigen Abschluss der TTIP-Verhandlungen nicht mehr zu rechnen.



CETA könnte trotz der zunehmend handelsfeindlichen Stimmung in Teilen der EU gerade noch durchkommen. Das Abkommen der EU mit Kanada ist fertig verhandelt. Stimmen die EU-Handelsminister in dieser Woche in Bratislava zu, könnte der Vertrag auf dem EU-Kanadagipfel am 27. Oktober 2016 unterschrieben werden. Im Februar soll das Europaparlament dann über CETA abstimmen. Sollte sich das EU-Parlament dafür aussprechen, könnte die Vereinbarung im Laufe des nächsten Frühjahrs vorläufig in Kraft treten. Endgültig gilt das Freihandelsabkommen aber erst, wenn auch alle 28 EU-Mitgliedstaaten zugestimmt und CETA national ratifiziert haben.



CETA hat in Bezug auf seine Akzeptanz einige Vorteile gegenüber TTIP. Das Handelsvolumen der EU mit Kanada ist viel kleiner als jenes mit den USA. Deshalb sind die von den Gegnern vermuteten Gefahren im Abkommen mit Kanada deutlich weniger dramatisch als in der geplanten Vereinbarung mit den USA. Zudem sind die Kanadier auf die Sorgen der EU eingegangen, wohingegen die Vereinigten Staaten in den laufenden Verhandlungen noch nicht zu Zugeständnissen bereit waren.



Die Kanadier wollen im Gegensatz zu den USA geografische Herkunftsbezeichnungen der EU respektieren und zudem europäische Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen zum Zug kommen lassen. Auch die umstrittenen Schiedsgerichte für den Investorenschutz wurden im CETA-Abkommen durch öffentliche Gerichte ersetzt. Durch das Ergebnis mit Kanada ist die EU gleich zwei Schritte weitergekommen. Die Zugeständnisse des CETA-Abkommens müssen die USA ins TTIP-Abkommen übernehmen, weil es sonst keine Chance auf Zustimmung in der EU hat.

