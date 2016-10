SVB verschickt erste Pensionsberechnungen

Die ersten Jahrgänge erhalten Vorinformationen zum neuen System.

In den nächsten Tagen versendet die SVB eine Pensionsvorausberechnung an Bäuerinnen und Bauern, die zwischen 1955 und 1961 geboren sind und somit innerhalb der nächsten zehn Jahre Anspruch auf eine Pension haben.

Das Schreiben soll als Orientierungshilfe dienen und die Planung des Pensionsantrittes erleichtern. Es informiert über die möglichen Zeitpunkte eines Pensionsantrittes bei den einzelnen Pensionsarten sowie darüber, was es dem Einzelnen bringt, den Ruhestand nicht zum frühestmöglichen Termin in Anspruch zu nehmen, sondern wie sich die Pension erhöht, wenn man länger im Erwerbsleben verbleibt. Bei der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer beispielsweise kommt es zu Abschlägen und in weiterer Folge zu einer niedrigeren Pensionsleistung.



Seit zwei Jahren gilt für alle Versicherten geboren ab 1. Jänner 1955 das Pensionskonto. Dort werden alle ab 2014 erworbenen Versicherungszeiten jährlich gesammelt und aufgewertet. Zeiten die vor 2014 erworben wurden, sind im Rahmen der Kontoerstgutschrift erfasst worden. Die Summe der aufgewerteten Kontoerstgutschrift und der Teilgutschriften geteilt durch 14 ergibt die Bruttopension zum Regelpensionsalter, das derzeit für Frauen beim 60. Lebensjahr und für Männer beim 65. Lebensjahr liegt. Künftig erworbene Zeiten, werden am Pensionskonto nicht angezeigt. Anders ist das bei der nun zur Versendung gelangenden Vorausberechnung, die den pensionsnahen Geburtsjahrgängen eine Orientierungshilfe bieten soll.



Dabei wird angenommen, dass bis zur Pensionierung weiterhin Versicherungsbeiträge entrichtet werden. Das Schreiben gibt somit eine Übersicht über die möglichen Zeitpunkte eines Pensionsantritts für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer inklusive Langzeitversichertenregelung, für eine Korridorpension und für eine Alterspension sowie die voraussichtlichen Pensionshöhen. Krankenversicherungsbeiträge, eventuelle Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer sind bei der Bruttopension noch nicht abgezogen. Auch künftige Änderungen im Einheitswert, Geldwertänderungen und allfällige ausländische Versicherungszeiten finden hier keine Berücksichtigung.

Dieses Schreiben der SVB erhalten Landwirte der Geburtenjahrgänge 1955 bis 1961, wenn sie die Anspruchsvoraussetzungen für die oben genannten Pensionsarten erfüllen. Außerdem muss im Jahr 2015 sowie zum Berechnungszeitpunkt 2016 eine Erwerbstätigkeit vorliegen und die endgültige Kontoerstgutschrift bereits ausgestellt sein.



Die Zustellung dieser Vorausberechnung erfolgt vom leistungszuständigen Pensionsversicherungsträger, für Landwirte also von der SVB. Üben bäuerliche Versicherte auch eine andere Erwerbstätigkeit aus und sind somit nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz pensionsversichert, erhalten sie die Vorausberechnung von der Pensionsversicherungsanstalt.



Die SVB weist darauf hin, dass dieses Schreiben unverbindlich ist. Die enthaltenen Auskünfte sollen bei der Planung des bestmöglichen Termins des Pensionsantritts helfen. Schwerarbeits- und Erwerbsunfähigkeitspensionen können dabei nicht berücksichtigt werden, da in diesen Fällen besondere Bestimmungen gelten.

Erstellt am 27.10.2016