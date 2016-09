Streitpunkt Pflanzenschutz auf Vorrangflächen

Auf Öko-Vorrangflächen soll künftig nicht mehr gespritzt werden dürfen.

Dem Dachverband der EU-Landwirte- und Genossenschaften, COPA-COGECA, gehen die Pläne zur Vereinfachung der Greening-Maßnahmen nicht weit genug.

"Wir begrüßen die Vereinfachungs-Initiative von EU-Agrarkommissar Phil Hogan, aber bislang mangelt es an greifbaren Ergebnissen für die Landwirte. Im Falle des Greenings werden die in der Diskussion befindlichen Vereinfachungsvorschläge den Landwirten das Leben nicht erleichtern. Was sie brauchen, ist Gewissheit, nicht eine zusätzliche Verkomplizierung", erklärte COPA-Präsident Martin Merrild.



Besonders "inakzeptabel" sei der Kommissions-Vorschlag, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Eiweißpflanzen auf Ökologischen Vorrangflächen zu verbieten. DAs sei keine Vereinfachung. "Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf stickstoffbindenden Kulturen, Brachen und Zwischenfrüchten beziehungsweise Gründecken im Rahmen von Ökologischen Vorrangflächen muss erlaubt werden", fordert Merrild.

Erstellt am 29.9.2016