Steyr Center NÖ Mitte erweitert Einzugsgebiet

Die Werkstatt in Tulln.

Die Vertriebsaktivitäten in Niederösterreich werden mit Beginn des Jahres 2017 adaptiert. Die bisher vom Steyr Center Nord (SCN) in Harmannsdorf-Rückersdorf bei Korneuburg betreute Region westlich von Wien zwischen Donau und Westautobahn A1 wird ab dem nächsten Jahr in die Verantwortung des Steyr Center NÖ Mitte in St. Pölten übertragen.

Mit dem erweiterten Vertriebsgebiet des Steyr Center NÖ Mitte soll die Servicequalität für Case IH und Steyr Kunden bestmöglich garantiert werden.

Geschäftsführer Clemens Harm freut sich auf die neuen Aufgaben: „Der Zuständigkeitsbereich unseres Teams reicht nun bis zur Donau und an die Grenzen Wiens heran.“ Die Vertriebsaktivitäten in dieser Region werden von Gerhard Wagner betreut.



Dazu steht als neuer Servicepartner die Lagerhaus Tulln-Neulengbach Fachwerkstätte Tulln/Asparn für ein engeres Werkstätten-Netzwerk und damit für eine echte Nahversorgung der Steyr Kunden in diesen Bezirken zur Verfügung.



Folgende Gemeinden werden ab 2017 vom Steyr Center NÖ Mitte aus betreut: Atzenbrugg, Judenau-Baumgarten, Königstetten, Langenrohr, Michelhausen, Sieghartskirchen, Tulbing, Tulln an der Donau, Würmla, Zeiselmauer-Wolfpassing, Zwentendorf an der Donau, Sankt Andrä-Wördern, Muckendorf-Wipfing, Gablitz, Klosterneuburg, Mauerbach, Pressbaum, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben.



Christoph Steinmassl, verantwortlich für die Case IH und Steyr Händlernetzentwicklung in Österreich, Schweiz und Slowenien ist überzeugt, dass mit diesem Schritt „unser bisher schon bestmögliches Service für die Steyr Kunden in Niederösterreich noch weiter optimiert wird.“

Quelle: Steyr

Erstellt am 27.11.2016