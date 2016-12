Stakeholder-Gruppe soll GAP nach 2020 vorbereiten

Die Zukunft der Agrarpolitik liegt in der Absicherung von Risiken.

Als Teil der Vorbereitungen für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020 hat die EU-Kommission eine Gruppe für zivilen Dialog ins Leben gerufen.

Zum Vorsitzenden dieser Stakeholdergruppe wurde nun der Franzose Henri Brichart, stellvertretender Präsident des europäischen Landwirteverbands COPA sowie vom französischen Agrarverband FNSEA, gewählt. "Wir durchleben schwierige Zeiten und die Landwirte brauchen in Zukunft eine einfache und stabile GAP mit gemeinsamen Regeln in der gesamten EU. Wir stehen vor zahlreichen Herausforderungen - Wettbewerbsfähigkeit, Marktvolatilität, Nachhaltigkeit - und es ist von grundlegender Bedeutung, eine GAP zu haben, die Lösungen anbietet, anstatt Probleme zu schaffen", betonte Brichart.



Angemessene Instrumente sollten entwickelt werden, und die Direktzahlungen an die Landwirte im Rahmen der GAP müssten erhalten bleiben. "Wir benötigen in Zukunft mehr Instrumente - um den Landwirten zu helfen, die Risiken zunehmend volatiler Märkte zu meistern - sowie mehr Innovationen und Investitionen zur Bewältigung der allgemein steigenden Herausforderungen in der Landwirtschaft", unterstrich Brichart.



Er hob die Bedeutung der bäuerlichen Tätigkeit hervor und erklärte, dass Landwirtschaft eine Priorität der EU bleiben müsse, da sie nicht nur im Hinblick auf Ernährungssicherheit, sondern auch für Wachstum und Arbeitsplätze essenziell sei. "Es ist wichtig, dass die Konsumenten sich dessen bewusst sind", fügte er hinzu.



Die EU-Kommission wird Anfang Februar eine öffentliche Konsultation zur GAP nach 2020 starten, gefolgt von einer Mitteilung im Herbst 2017. Legislativvorschläge sind für Anfang 2018 zu erwarten.

Erstellt am 21.12.2016