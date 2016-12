Spanner Re²verdoppelt Umsatz mit Holz-Kraft

Foto: Spanner Re²

2016 ist ein Rekordjahr für die die Holz-Kraft-Anlagen des bayerischen Anlagenbauers Spanner Re²: Das Unternehmen verdoppelte seine Verkaufszahlen und ist auch schon für 2017 gut mit Aufträgen ausgestattet.

Unabhängigkeit von schwankenden Energiepreisen, Nutzung regionaler Ressourcen, innovative Technologie: Die technischen und wirtschaftlichen Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen von Spanner Re² überzeugen immer mehr Land- und Forstwirte, Hotel- & Gaststättenbesitzer und Betreiber von Nahwärmenetzen. Das beweisen jetzt die Zahlen des Rekordjahrs 2016: In den vergangenen zwölf Monaten wurden 100 % mehr Anlagen verkauft als 2015. Fast 180 Anlagen gingen 2016 an Kunden weltweit, davon über 100 allein nach Großbritannien, wo Spanner Re² in diesem Monat mit dem „Renewable Energies Company of the Year“ Titel der britischen Zeitschrift „Business and Industry Today“ ausgezeichnet wurde.



Die bewährten Holz-Kraft-Anlagen erzeugen aus der heimischen Ressource Holz Strom und Wärme und sind in drei Leistungsstärken von 9 bis 45 kWel erhältlich. Für einen größeren Leistungsbedarf können zudem mehrere Anlagen in Kaskade kombiniert werden. Die Holz-Kraft-Anlagen können innerhalb weniger Minuten angefahren werden und sind dank ihres modularen Aufbaus schnell und leicht installierbar.

Autarkie, CO2-neutrale Strom- und Wärmeerzeugung und flexible Nutzung nachwachsender Energieträger sind die Haupttreiber der Entwicklungsarbeit bei Spanner Re². Heute bereits erbringen Holz-Kraft-Anlagen des Unternehmens auch unabhängig von Fördermitteln attraktive wirtschaftliche Ergebnisse. Spanner Re² setzt hier vor allem auf Stromeigennutzung und innovative Wärmenutzungskonzepte.

Die Verdopplung der Jahresproduktion meisterte die Spanner Re²-Mannschaft am Standort Neufahrn mit Bravour. Dank flexibler Arbeitsprozesse und hervorragend qualifizierter Arbeitskräfte ist das Unternehmen auch für weiteres Wachstum gut gerüstet. Das Auftragsbuch für 2017 ist bereits jetzt gut gefüllt. „Wir sind sehr stolz auf unser starkes Team, das dieses Wachstum überhaupt erst möglich gemacht hat“, so Thomas Bleul, geschäftsführender Gesellschafter bei Spanner. „Und wir freuen uns, mit unseren Holz-Kraft-Anlagen einen immer größer werdenden Beitrag zu nachhaltiger, verantwortungsbewusster Energieerzeugung überall in der Welt zu leisten.“

Quelle: Spanner Re²