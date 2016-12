Sozialversicherungsrabatt belastet SVB

Die Politik müsse die weitere Finanzierung absichern, so SVB-Generaldirektor Ledermüller.

Allen bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) vollversicherten Landwirtinnen und Landwirten werden mit der Beitragsvorschreibung Anfang Jänner 2017 von den für das vierte Quartal 2016 zu entrichtenden Beiträgen 53% gutgeschrieben. Die SVB stellt dafür 90 Mio. Euro aus Rücklagen bereit.

"Somit haben Betriebsführer etwa nur die Hälfte ihrer Beiträge in der bäuerlichen Kranken- (KV), Unfall- (UV) und Pensionsversicherung (PV) zu entrichten. Dies gilt sowohl für die eigenen Beiträge als auch für jene der hauptberuflich beschäftigten Angehörigen. Sichergestellt ist dabei auch, dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen in der PV kommt, denn für einen Pensionsanspruch werden die bestehende Beitragsgrundlage und die Beitragsmonate berücksichtigt", teilt SVB-Obfrau Theresia Meier mit.



Anlässlich dieser Beitragserstattung werden der SVB die Tabaksteuermittel in Höhe von jährlich 31 Mio. Euro dauerhaft entzogen und zur Finanzierung der Gebietskrankenkassen verwendet. Für die SVB ergibt sich dadurch eine massive Reduktion der Finanzmittel in der bäuerlichen KV und eine laufende Belastung, so Generaldirektor Franz Ledermüller, durch die sich das jährliche Ergebnis um jeweils mehr als 31 Mio. Euro verschlechtert. "Die SVB war grundsätzlich bereit, für die Bauern in ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage eine Entlastung aus den Rücklagen der KV zu finanzieren. Den gänzlichen und dauerhaften Wegfall der Tabaksteuer und damit die Gefährdung der Finanzierung der bäuerlichen Krankenversicherung können wir aber nicht akzeptieren", so Ledermüller.



Die SVB ist der strukturschwächste Krankenversicherungsträger und die nunmehr weggenommenen Finanzmittel dienten dem Ausgleich der Strukturnachteile. Aus diesem Grund sind weiterführende Verhandlungen für Meier unumgänglich: "Die SVB verlangt daher, dass diese für den Strukturausgleich so wichtigen Finanzmittel politisch so rasch wie möglich eingefordert und sichergestellt werden. Andernfalls müssen Bäuerinnen und Bauern jeden Euro, der der SVB nun entzogen wird, in einigen Jahren über Beitragsmaßnahmen oder Leistungsverschlechterungen selbst bezahlen. Aus der Sicht der SVB muss es daher bei den Regierungsverhandlungen nach den nächsten Nationalratswahlen die erste und zwingende Bedingung vonseiten des Bauernbundes sein, dass die Finanzierung der Bauernkrankenversicherung durch Bereitstellung der notwendigen Strukturausgleichsmittel langfristig gesichert wird."

Erstellt am 18.12.2016