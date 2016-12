Sekt-Qualitätspyramide offiziell in Kraft

Neue Qualitätsbezeichnungen werden eingeführt.

Bundesminister Andrä Rupprechter hat die Verordnung zur Regelung der Qualitätspyramide des österreichischen Sekts in den Stufen "Klassik", "Reserve" und "Große Reserve" erlassen.

Mit dieser Regelung geht nicht nur die Garantie einher, österreichischen Sekt mit geschützter Ursprungsbezeichnung zu beziehen, sondern auch die Gewährleistung, dass bei der Produktion höchste Standards eingehalten werden. Erklärtes Ziel der heimischen Sekthersteller ist es durch ein hohes sowie geprüftes Qualitäts-Niveau in Österreich auch mehr und mehr international Aufmerksamkeit zu erregen.



Nach einem zwei Jahre währenden Prozess der Qualitätsjustierung haben sich die österreichischen Sektproduzenten auf ein strenges Regelwerk geeinigt. Vom Österreichischen Sektkomitee und dem Ausschuss der selbst versektenden Winzer wurde gemeinsam mit der Österreich Wein Marketing (ÖWM) sowie den Experten der Kammern und des Landwirtschaftsministeriums eine neue legistische Basis für einen österreichischen Qualitätsschaumwein geschaffen, betonte der Vorsitzende des Sektkomitees Herbert Jagersberger. "Die lange ersehnte Unterzeichnung der Verordnung ist für die heimischen Sekthersteller ein vorweihnachtliches Geschenk."



Die Stufe "Klassik" definiert strenge Mindestanforderungen und garantiert vor allem die Herkunft der zugrunde liegenden Trauben aus einem Bundesland sowie eine Mindestlagerzeit des Sekts auf der Hefe von neun Monaten. Ab der Stufe "Reserve" sind ausschließlich Sekte zugelassen, die nach der traditionellen Methode (Flaschengärung) produziert wurden. Die Trauben und Grundweine müssen hier aus einem generischen Weinbaugebiet stammen (Bundesland), eine Reifezeit auf der Hefe von mindestens 18 Monaten ist vorgeschrieben. Für die höchste Stufe "Große Reserve" der flaschenvergorenen Spitzensekte dürfen die Trauben nur in einer einzigen Weinbaugemeinde gelesen sowie gepresst werden und dürfen nach dieser bezeichnet werden, wobei Lagenbezeichnungen zusätzlich möglich sind. Nach der Hefelagerung von mindestens 30 Monaten kommen die Sekte dieser Kategorie erst frühestens drei Jahre nach der Ernte auf den Markt. Die einzelnen Stufen umfassen weitere qualitätssichernde Standards, wie die Arbeit im Weingarten, Ernte, Handlese, Schütthöhe, Ausbeutesatz und die schonende Pressung.



Im Jahr 2017 werden die ersten österreichischen Sekte geschützten Ursprungs und geprüfter Qualität auf den Markt kommen. Ein wie bereits vom Wein bekanntes rot-weiß-rotes Zeichen (Banderole) am Verschluss jeder Flasche macht die Produkte der Qualitätspyramide mit geschützter Herkunft im In- und Ausland klar erkenntlich.

Erstellt am 10.12.2016