Schweiz will Zahlungen an Bauern massiv kürzen

Gegen die massiven Einschnitte regt sich Kritik.

Die Schweizer Bundesregierung (sie wird bei den Eidgenossen als "Bundesrat" bezeichnet) hat jüngst das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2016 verabschiedet. Dabei geht es unter anderem um weitere administrative Vereinfachungen im Agrarbereich. Vor allem sollen aber im Zuge des Stabilisierungsprogramms 2017 bis 2019 ab kommendem Jahr die Direktzahlungen jährlich um 60 Mio. Franken gesenkt werden.

Dieses Vorhaben stößt auf heftige Kritik der Bauernvertretung. Aber auch der Nationalrat hat sich vergangene Woche dagegen ausgesprochen, den Rotstift bei den Bauern in diesem Ausmaß anzusetzen. Dies teilt der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) in Bern mit.



Das zentrale Ziel des Landwirtschaftlichen Verordnungspakets ist nach Angaben des Bundesrats die weitere administrative Vereinfachung der Agrarpolitik. So sollen bestimmte Aufzeichnungen bei den Ressourceneffizienz-Maßnahmen aufgehoben werden. Weiters soll die Bildung von Betriebs- und Betriebszweiggemeinschaften erleichtert werden. Die für die Bauern schmerzhaften Elemente dieses Pakets betreffen den Budgetsparplan der Regierung, das sogenannte "Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019". Dabei sollen ab 2017 jährlich rund 60 Mio. Franken bei den Direktzahlungen eingespart werden. Dies will die Regierung unter anderem durch Kürzungen bei den Basisbeiträgen zur Versorgungssicherheit und für Biodiversitätsflächen sowie bei den sogenannten Übergangsbeiträgen erreichen.



Eine Kürzung der Bundesbeiträge sei angesichts der bereits tiefen Einkommen für die Landwirte und ihre Familien nicht verkraftbar, mahnt der Schweizer Bauernverband (SBV). Er verweist auf die von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope vergangene Woche veröffentlichten Zahlen für 2015. Demnach sank das landwirtschaftliche Einkommen in der Schweiz im vergangenen Jahr im Schnitt um 6,1%. "Die Einkommen liegen bereits rund ein Drittel unter jenen von vergleichbaren Berufen. Im Berggebiet erreicht die Landwirtschaft knapp die Hälfte, im Talgebiet 70% der Vergleichseinkommen - und dies bei überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten. Diese Zahlen geben Anlass zur Sorge", stellte SBV-Präsident Markus Ritter fest. Viele Bauernfamilien lebten bereits von der Substanz.



"Während einerseits die Markterlöse ständig sinken, steigen die Auflagen und Leistungen, welche die Bäuerinnen und Bauern zu erfüllen haben. Mit der Einführung der 'Agrarpolitik 2014 bis 17' erhielt die Schweizer Landwirtschaft einen umfassenden, langfristigen öffentlichen Leistungsauftrag. Dafür legte der Bundesrat einen Zahlungsrahmen fest und versprach, diesen einzuhalten. Mit dem Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 und beim Budgetrahmen 2018 bis 2021 will er die Mittel dafür schon wieder kürzen und die bestellten Leistungen nicht mehr voll bezahlen, obwohl die Landwirtschaft nicht verantwortlich für steigende Bundesausgaben ist", kritisierte der Präsident.



Erfreulich sei, dass sich der Schweizer Nationalrat Ende vergangener Woche gegen die Sparpläne des Bundesrates ausgesprochen habe, so Ritter. Der Nationalrat hatte den Antrag des Bundesrats abgelehnt, bei der Landwirtschaft im Zahlungsrahmen 2018 bis 2021 insgesamt 514 Mio. Franken zu sparen. Gegen Einsparungen wehrten sich vor allem SVP und CVP. Die Mehrheit der Abgeordneten wollte den Bauern nicht die Mittel kürzen, während die Umsetzung der letzten Agrarreform noch im Gang ist. Sie führte auch die sinkenden Preise bei vielen landwirtschaftlichen Produkten ins Feld. Eine Minderheit hielt die Einsparungen für vertretbar.



"Es ist zu hoffen, dass der Ständerat dem Nationalrat folgt und beide Räte auch im Budget 2017 sowie beim Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 auf Einsparungen bei der Land- und Ernährungswirtschaft verzichten", betonte Ritter. SBV-Direktor Jacques Bourgeois unterstrich, dass die Bundesausgaben für die Landwirtschaft stabil geblieben seien, während sie in anderen Bereichen zugenommen hätten.

Erstellt am 21.9.2016