Schweiz ringt um unbefristetes Gen-Moratorium

Gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen momentan zu Forschungszwecken angebaut werden.

Die Wissenschaftskommission des Schweizer Nationalrates sprach sich jüngst für ein unbefristetes Gentechnik-Moratorium aus. Den Vorschlag der Bundesregierung, Regeln zur Koexistenz und GVO-Anbauzonen zu schaffen, lehnte die Kommission mehrheitlich ab. In der Schweiz dürfen GVO nur zu Forschungszwecken unter bestimmten Bedingungen angebaut werden.

In ihrer Vorlage schlägt die Bundesregierung vor, das bestehende, bis Ende 2017 geltende Gentechnik-Moratorium um weitere vier Jahre zu verlängern. Dadurch soll eine Grundsatzdiskussion über die Vor- und Nachteile der Einführung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt ermöglicht werden. Für die Zeit nach dem Ablauf des Moratoriums beantragt die Regierung, die aktuellen Rechtsgrundlagen mit neuen Bestimmungen bezüglich der Koexistenz zwischen GVO und nicht-GVO sowie der Schaffung von sogenannten GVO-Anbaugebieten zu ergänzen.



Diese beiden Hauptpunkte der Vorlage waren in der Kommission umstritten und stießen in dieser Form auf Ablehnung: Die Koexistenzregelung und die Schaffung von GVO-Anbaugebieten sollen aus der Vorlage gestrichen werden. Die Kommission stimmte mit 18 zu fünf Stimmen bei zwei Enthaltungen einem entsprechenden Antrag zu. Dies vor allem deshalb, da sie die Schweizer Landwirtschaft als zu kleinräumig für die Realisierung der Koexistenz erachtet. Die Kommission betont aber, dass der Verzicht auf die Koexistenz kein Hindernis für die Forschung und Wissenschaft darstelle.



Das Moratorium soll nach dem Willen der Mehrheit der Kommission nicht nur um vier Jahre, sondern unbefristet verlängert werden. Weiters soll das bestehende Recht dahingehend ergänzt werden, dass im Zusammenhang mit Freisetzungsversuchen die Möglichkeit einer Rahmenbewilligung für Reihenversuche innerhalb von besonders geschützten Arealen eingeführt wird. Hierzu wurde ein Antrag angenommen.



Der Schweizer Bauernverband begrüßt die Entscheide der Wissenschaftskommission ausdrücklich. Damit könnten die eidgenössischen Landwirte weiterhin konsequent auf die Produktion hochwertiger gentechfreier Lebensmittel setzen und sich klar von den Importprodukten differenzieren. Die GVO-freie Produktion stehe für Glaubwürdigkeit sowie hochwertige Lebensmittel und entspreche den Wünschen der Konsumenten, so der Verband. Das Thema GVO-Moratorium wird in der nächsten Wintersession im Schweizer Nationalrat behandelt.

