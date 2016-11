Schweinezuchtverband schließt Kooperation

Den Bauern sollen damit beste Zuchteber zur Verfügung stehen.

Unter dem Motto "3 Partner - ein Ziel" vereinbarten die Vertreter von Schweinezuchtverband & Besamung Oberösterreich (SZV OÖ) sowie der Zuchtorganisationen German Genetic und AXIOM (Frankreich), ab sofort eng in züchterischen Fragen zusammenzuarbeiten.

Diese Kooperation wurde nun von den beteiligten Organisationen im Rahmen der Fachmesse EuroTier in Hannover der Öffentlichkeit präsentiert. SZV-Geschäftsführer Peter Knapp sieht die internationale Vernetzung in der Zuchtarbeit als notwendigen Schritt zur Absicherung der eigenen Basis in Österreich. "Die Nutzung einer breiten Zuchtpopulation und die Investition in neue Technologien ist eine Voraussetzung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Genetik", so Knapp.



Der Schweinezuchtverband Oberösterreich ist mit zirka 3.000 Herdbuchsauen die größte Organisation dieser Art in Österreich und betreibt gleichzeitig eine Besamungsstation mit rund 250 Ebern. German Genetic zählt in Deutschland zu den bedeutendsten Schweinezuchtverbänden und AXIOM, entstanden aus einer Fusion zweier Organisationen, ist nun in Frankreich neuer Marktführer in der Schweinezucht. Zwischen den drei Partnern der neuen Kooperation wird ab sofort ein vollständiger Genetik-Austausch über alle Rassen hinweg für die Basiszucht und in einer zweiten Stufe auch für die Vermehrungszucht stattfinden. Mittelfristiges Ziel ist es, aus diesem Dreier-Verbund ein europaweites, schlagkräftiges Zuchtprogramm zu entwickeln, das den Nutzern sowohl bei Vater- als auch bei Mutterrassen eine höchst wirtschaftliche Schweineproduktion ermöglicht.



Für die Mitglieder des OÖ Schweinezuchtverbandes bedeutet insbesondere die Möglichkeit, die besten Eber der Kooperationspartner German Genetic und AXIOM nutzen zu können, einen schnelleren züchterischen Schritt nach vorne. Die in Frankreich stehenden Tiere bieten enorme Fruchtbarkeitspotenziale, die sich speziell in der Aufzuchtleistung widerspiegeln. Bei Piétrain soll besonders der Zugang auf die Genetik des deutschen Marktführers neue Impulse bringen.



Durch den Verbund, der zusammen über 5.500 Landrasse-Sauen, 7.500 Edelschwein/ Large White-Sauen und 3.000 Piétrain-Sauen in der Basiszucht verfügt, entsteht ein breiter genetischer Pool mit Vorteilen für alle Partner. In Verbindung mit der genomischen Zuchtwertschätzung lässt sich aus dieser Zusammenarbeit eine effiziente und zielgerichtete Zuchtarbeit auf höchstem Niveau realisieren.

Erstellt am 21.11.2016