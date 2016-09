Schweinefleisch legte im Export zu

Die Exportbemühungen der EU zeigen langsam Wirkung.

Die EU-Exporte von Agrarprodukten und Lebensmitteln konnten im Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 um 0,7% auf rund 128 Mrd. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum 2014/15 gesteigert werden. Dies teilte die EU-Kommission mit.

Im Juli 2016 wiesen diese Exporte einen Wert von 10,5 Mrd. Euro auf, was gegenüber dem (relativ hohen) Vorjahresniveau einem Rückgang von 6% entspricht. Vor allem die Drittlandlieferungen Richtung Hong Kong, Russland und Algerien fielen geringer aus. Gleichzeitig konnten aber die Ausfuhren nach Indien, China, Vietnam und auf die Philippinen, aber auch in einige nordostafrikanische Staaten spürbar erhöht werden.



Betrachtet man die einzelnen Produktkategorien, so stieg im Juli 2016 der Exportwert am stärksten bei Schweinefleisch, er legte um 30% auf 424 Mio. Euro zu. Auch bei frischem und zubereitetem Gemüse wurde ein deutliches Plus verzeichnet, während die EU-Ausfuhren von Wein, Milchpulver und Tierhäuten rückläufig waren.



Auch im Zwölf-Monats-Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 wurden die größten Exportsteigerungen bei Schweinefleisch erzielt, sie konnten gegenüber der Vorjahresperiode um 29% auf 4,87 Mrd. Euro erhöht werden. Auch bei Gemüse (+17%), Lebendtieren (+20%) und Wein (+3%) wurde ein Plus verzeichnet, ebenso bei Butter, Frischmilcherzeugnissen und Rindfleisch.



Die EU-Importe von Agrarprodukten und Lebensmitteln erfuhren im Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 ebenfalls eine Zunahme, und zwar um 2% auf 111,75 Mrd. Euro, wobei insbesondere mehr tropische Früchte, Nüsse und Gewürze eingeführt wurden. Der Außenhandels-Saldo der EU blieb in diesem Zeitraum mit 16,4 Mrd. Euro deutlich im positiven Bereich.



Im Juli 2016 verringerten sich die Einfuhren von Agrarprodukten und Lebensmitteln in der EU um 10% auf 8,37 Mrd. Euro. Dadurch erhöhte sich der Außenhandels-Saldo der Union in diesem Monat auf 2,13 Mrd. Euro.

Erstellt am 30.9.2016