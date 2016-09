Schweine: Russland akzeptiert WTO-Urteil nicht

Offiziell nimmt Russland wegen der Schweinepest keine europäische Ware.

Russland geht gegen ein Urteil der Welthandelsorganisation (WTO), wonach das Importverbot für EU-Schweinefleisch rechtswidrig sei, in Berufung. Die Auseinandersetzungen der Europäischen Union mit Russland um Schweinefleisch gehen damit in die zweite Runde.

Im August hatte die WTO der EU Recht gegeben und das russische Importverbot verurteilt. In der Berufung geht es nur noch um formelle Fehler des Schiedsgerichts. Eine erneute sachliche Prüfung ist dagegen nicht mehr Aufgabe der Berufungsinstanz. Drei Monate haben die Richter der WTO Zeit, um die Einsprüche von Russland zu prüfen.



Nachdem in Ostpolen und Litauen Fälle der Afrikanischen Schweinepest aufgetreten sind, stoppte Russland die Schweinfleischimporte aus der gesamten EU. Diese beklagte daraufhin den Verstoß gegen die Vorschriften der WTO und bekam im August Recht. Sollte sich die EU auch in der zweiten Runde durchsetzen, darf sie Sanktionen verhängen und ihrerseits die Einfuhr von bestimmten Gütern aus Russland stoppen. Allerdings ist der Konflikt um das Schweinefleisch von den Auseinandersetzungen um die Krim und die Ostukraine überlagert, sodass das Verfahren bei der WTO nur von untergeordneter Bedeutung ist. Lediglich Schweinefette aus der EU sind vom allgemeinen Lebensmitteleinfuhrverbot Russlands nicht betroffen.

Erstellt am 29.9.2016