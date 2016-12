Schweine: Rege Nachfrage, stabile Preise

Die Schlachthöfe sind gut ausgelastet.

Am europäischen Schweinemarkt laufen die Schlacht- und Zerlegebänder derzeit auf Volllast - der Weihnachtstisch will auch heuer wieder reichlich gedeckt sein. Dem entsprechend hoch ist die Nachfrage nach schlachtreifen Schweinen, gleiches gilt für die Fließgeschwindigkeit entlang der Wertschöpfungskette.

In Deutschland mehren sich kritische Anmerkungen zu den jüngsten Preissteigerungen aufseiten der Fleischhändler. Das Umsetzen der Preise bei Teilstücken und Verarbeitungsware dürfte aktuell mühsamer als üblich sein, da nicht wenige Fleischwarenkontrakte zu günstigeren Rohstoffpreisen kalkuliert wurden. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) hat jedenfalls ihren Basispreis nochmals um 3 Cent gegenüber der Vorwoche erhöht.



In Österreich hat die freundliche Marktlage ebenfalls weiter Bestand. Dies ist vor allem auf das für diese Jahreszeit zwar hohe, aber im Vergleich zu den Vorjahren um einige Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegende Schlachtschweineangebot zurückzuführen. Auch hierzulande wollen nicht alle Fleischunternehmen dieses in Fachkreisen als "Schweinezyklus" bezeichnete Marktphänomen widerspruchslos zur Kenntnis nehmen. Vor dem Hintergrund eines trotz Feiertag unter der Bestellmenge liegenden Angebotes wurde an der Schweinebörse ein Plus von 3 Cent fixiert. Die Mastschweine-Notierung erhöht sich somit auf 1,58 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,48 Euro).



"Die marktbestimmenden Faktoren auf der Angebot- und Nachfrageseite zeigen sich insgesamt stabil. Demnach dürfte das Preisgefüge auch in nächster Zeit auf festem Fundament fußen", fasst Johann Schlederer von der Schweinebörse die kurzfristigen Marktaussichten zusammen.

Erstellt am 3.12.2016