Schleppende Auslagerung von Interventions-Pulver

Kommissar Hogan möchte "den Milchmarkt nicht stören."

Der Abbau der Bestände an EU-Magermilchpulver aus der Intervention läuft sehr langsam an. In der ersten Runde hat die EU-Kommission lediglich für 40 t den Zuschlag bei einem Mindestpreis von 215,10 Euro/100 kg erteilt.

Um die Erholung auf dem EU-Milchmarkt nicht gleich wieder zu stören, werde die EU-Kommission mit großer Vorsicht vorgehen, erklärte EU-Agrarkommissar Phil Hogan das Geschehen. In der Intervention der EU lagern 355.000 t Magermilchpulver. In der ersten Ausschreibung könnten lediglich 6% dieser Menge beboten werden, betonte Hogan. Die EU-Kommission sieht den Durchschnittspreis für Magermilchpulver in der EU zurzeit bei 201 Euro/100 kg. Die nächste Gebotsrunde für die verbleibende Menge endet am 3. Jänner 2017.

Erstellt am 21.12.2016