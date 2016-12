RWA zieht Pool-Nachzahlung vor

Österreichisches Qualitätsgetreide ist europaweit gefragt.

Aufgrund des zügigen Vermarktungsfortschritts der konventionellen Getreide- und Ölsaaternte haben sich die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) und die Lagerhäuser dazu entschlossen, die Pool-Endabrechnung für Getreide und Ölsaaten (exklusive Mais und Hirse) zeitlich vorzuziehen und gemeinsam mit der Endabrechnung für Biogetreide voraussichtlich im März 2017 durchzuführen. Dadurch erhalten die Landwirte die Nachzahlung bereits im kommenden Frühjahr.

Während die Welt-Getreideernte 2016 hinsichtlich der produzierten Menge neuerlich alle Rekorde brach und bereits als vierte Ernte in Serie mit Lagerbestandsaufbau verbucht wird, war die Weizenernte in den wichtigen Produktionsländern Frankreich und Deutschland mengenmäßig sowie qualitativ unterdurchschnittlich. Aufgrund dieser Entwicklung erfreute sich österreichisches Qualitätsgetreide starker Nachfrage, was den zügigen Vermarktungsfortschritt des heimischen Pool-Getreides erklärt. "Trotz einer überdurchschnittlich aufgekauften Menge an Mahlweizen und dadurch geringer vorhandenen Aufkaufsmengen im Segment Qualitäts- und Premiumbereich konnte sich heimischer Weizen am nationalen wie auch internationalen Markt neuerlich stark behaupten. Auch durch die in anderen Ländern schlechten Ernten vor allem im Qualitätssegment findet der österreichische Weizen schnell Abnehmer", erklärt Ernst Gauhs, RWA-Bereichsleiter Landwirtschaftliche Erzeugnisse.



Die Top-Weizenqualität, die seitens der österreichischen Landwirte qualitätsorientiert produziert wird, finden über die Pool-Vermarktung des RWA-Lagerhausverbundes mittlerweile Abnehmer in 15 europäischen Ländern, in denen die heimischen Qualitäten sehr geschätzt werden. "Die RWA und die Raiffeisen Lagerhäuser nutzen damit die in diesem Jahr bestehende Chance, für die österreichischen Landwirte zusätzliche Liquidität für den Frühjahrsanbau zur Verfügung zu stellen. In einem Getreidewirtschaftsjahr, das von rückläufigen Preisen gekennzeichnet ist, kommt dem besondere Bedeutung zu", ergänzt RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf.

Erstellt am 21.12.2016