RWA schließt erstes "Acceleration Programm" ab

RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf.

Die Agro Innovation Lab GmbH (AIL) - die Innovationsplattform der RWA Raiffeisen Ware Austria (RWA) und der Lagerhäuser - hat ihr erstes Acceleration Programm abgeschlossen.

Seit dem 15. September hat die AIL vier Startups dabei unterstützt ihre Märkte zu analysieren, ihre Produkte weiterzuentwickeln und damit den Schritt auf den nächsten Level zu machen. Nun folgen Gespräche hinsichtlich möglicher Kooperationen und Finanzierungen. Die Jungunternehmer sollten bestmöglich vom Netzwerk, dem Marktzugang und den infrastrukturellen Möglichkeiten wie Labor-Zugang, technisches Equipment oder Felder für Feldversuche profitieren. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um sich am Markt zu positionieren", so AIL-Geschäftsführer Reinhard Bauer.



Für RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf ist einer der zentralen Punkte für das AIL und sein Programm, Innovation ins Unternehmen zu holen: "Damit können wir den Landwirten und unseren Geschäftspartnern innovative und neue Produkte sowie intelligente Lösungen sowie moderne Services für aktuelle und künftige Herausforderungen anbieten. Gleichzeitig schaffen wir damit eine interne Unternehmenskultur, die junge und engagierte Arbeitskräfte anspricht. Und mit den Startups sowie den jungen Entrepreneuren steigern wir die Internationalität der RWA weiter - immerhin haben sich 160 Startups aus 49 Ländern beworben. So wollen wir die digitale Zukunft der Landwirtschaft aktiv gestalten und sind mit unserer Unternehmenskultur ein attraktiver Geschäftspartner."



Seit September wurden den Startups optimale Bedingungen geboten, um ihnen eine spürbare und individuelle Weiterentwicklung zu ermöglichen. Evologic Technologies aus Österreich, das eine effizientere und ökonomischere Möglichkeit zur biologischen Herstellung von Arbuskulären Mykorrhizapilzen (AMF) entwickelt hat, konnte im Zuge des Programms bereits die attraktivsten Kulturen und sinnvollsten Aufbringungsformen für Feldversuche im kommenden Kulturjahr ermitteln. Zudem haben sie einen umfassenden Einblick in den Markt sowie die Anwendungsformen von AMF erhalten und Vorbereitungen für nachhaltige Kooperationen getroffen.



Tevatronic aus Israel wurde ermöglicht, Indoor-Pilottests mit seinem Bewässerungssystem mit vollautomatisiertem Algorithmus zur Einsparung von Dünger und Wasser bei gleichzeitig steigendem Ertrag durchzuführen, Vorbereitungen für den Outdoor-Test laufen ebenfalls. Außerdem wurden die Produktkennzeichnung und die Zertifizierung für den EU-Markteintritt vorbereitet sowie verschiedene Verkaufspakete ausgearbeitet.

CropTech aus der Slowakei hat unter anderem mit Hilfe des Lagerhauses Ternitz eine Kundenanalyse und -evaluierung durchgeführt und ein auf Marktbedürfnisse abgestimmtes Konzept mit zwei Produktvarianten für responzIO erarbeitet. Das Monitoring- und Automatisierungssystem zur Datenverarbeitung von bis zu 16 Sensoren und Steuerung von bis zu acht Geräten optimiert den Einsatz von Wasser, Dünger sowie Pflanzenschutzmitteln und erhöht so den Ertrag. Das Grundgerüst für einen potenziellen Markteintritt ist damit fertig.



Und für den Bereich Smart Farming hat Evja aus Italien sein computergestütztes Informationssystem Opi entwickelt, das dem Landwirt mittels Sensoren am Feld und aktuellen Wetterdaten den optimalen Bewässerungszeitpunkt sowie Maßnahmen gegen Schädlinge aufs Smartphone liefert. Sie haben eine Markt- und Wettbewerbsanalyse durchgeführt und Kundensegmente identifiziert sowie dafür relevante Features erstellt. Der Fokus soll hier auf den Weinbau gelegt werden, wozu die geeigneten Sensoren gefunden sowie die Datenverfügbarkeit geprüft werden mussten. Für einen ersten Test wurden bereits Sensoren in einem Weingarten installiert.

Erstellt am 14.12.2016