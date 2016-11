Russischer Getreideabsatz stockt

Das Land hat eine große Ernte zu vermarkten.

In Russland sollten sich die Getreideproduzenten nach der umfangreichen Ernte intensiver um den Absatz kümmern, sonst würden sie am Ende der Saison 2016/17 die negativen Folgen erheblicher Marktüberschüsse voll zu spüren bekommen.

Daran erinnerten vergangene Woche mehrere Experten. Das Hauptproblem in dieser Saison sei vor allem das große Angebot an Weizen, betonte der Leiter des Moskauer Consulting- und Forschungszentrums für Agrarökonomie (Sovecon) Andrej Sisow. Dabei wies Sisow auf weiterhin schlappe Getreideexporte aus dem Land hin, die zum 9. November 2016 mit rund 14,0 Mio. t um 4,7% niedriger lagen als zum gleichen Stichtag im Vorjahr.



Der Experte warf den Exporteuren vor, das Getreide trotz niedrigerer Preise nicht aktiv auf den Märkten wichtiger Importländer anzubieten - wie etwa bei Ausschreibungen im Irak und in Saudi-Arabien. Zugleich warnte er vor übertriebenen Hoffnungen auf die diesjährige Getreideintervention und verwies dabei auf begrenzte Aufkaufmöglichkeiten des Staates, aber auch auf die in manchen Regionen bereits ausgeschöpften Speicherkapazitäten für Interventionsgetreide.



Der Leiter der Agraranalyseagentur ProZerno, Wladimir Petritschenko, kritisierte hingegen die Schätzungen des inländischen Landwirtschaftsministeriums, wonach 2016/17 wie schon im vergangenen Wirtschaftsjahr gut 35 Mio. t Getreide an den Außenmärkten abgesetzt werden sollten. Angesichts einer mit mehr als 118 Mio. t um 14 Mio. t höheren Ernte müssten die Ausfuhren auf mindestens 42 Mio. t gesteigert werden, meinte der Experte. Dabei bezifferte er die jährlichen Exportkapazitäten der russischen Häfen mit bis zu 48 Mio. t Getreide.

Erstellt am 16.11.2016