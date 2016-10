Russischer Agrarminister in Misskredit

Laut Medienberichten aus Russland steht der bisherige Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow möglicherweise vor der Ablöse, berichtet „Agra Europe“. Dem Agrarpolitiker und seinem Vater werden „Verletzungen der Bürgerrechte auf Grund und Boden“ unterstellt.

Kleinbauern seiner eigenen Partei „Einheitliches Russland" werfen dem Minister aus der Oblast Krasnodar vor, Komplize bei der illegalen Aneignung von Grund und Boden zu sein, heißt es. Der Familie des Ministers soll ihren Landbesitz seit 2009 vervierfacht haben, ihr soll mittlerweile mehr 450.000 Hektar Agrarland in einer der fruchtbarsten Landwirtschaftsregionen Russlands gehören.

Im August hatten Landwirte aus Krasnodar in Moskau gegen die Agraroligarchenfamilie Tkatschow protestiert. Neben Verstößen gegen das Bodenrecht wurde dabei auch an der ungenügenden Bereitstellung staatlicher Mittel für die kleinen Bauern und einer nicht nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gebiete angeprangert.

Nach der Traktoren-Demo der Landwirte richtete die Bauerngruppe auf dessen Nachfrage eine offizielle schriftliche Beschwerde an Präsident Wladimir Putin. Vorwürfe richten sich darin auch gegen den Agrarminister. Tkatschow soll mittlerweile gegenüber Duma-Abgeordneten der Partei „Einheitliches Russland" alle Beschwerden über angebliche Fälle von Landenteignungen in der Region Krasnodar als unbegründet zurückgewiesen haben. Alle Transfers von landwirtschaftlichen Grundstücken von Bauern an die Agroholding der Familie seien legal und im im Einklang mit dem Gesetz erfolgt.

Gegen Alexander Tkatschow, seit April 2015 Agrarminister und davor Gouverneur der Oblast, besteht wie gegen mehrere Dutzend andere Politiker im Land seit der Russland-Krise ein Einreiseverbot in die EU.

Anders als angekündigt nicht stattgefunden hat indes ein Treffen des Ministers mit seinem Österreichischen Amtskollegen Andrä Rupprechter Anfang Oktober bei der Agrarmesse „Goldener Herbst“ in Moskau. Rupprechter hatte im August auf einer Viehversteigerung in Tirol zwei Kalbinnen erstanden, um diese nach seinem Messebesuch in der russischen Hauptstadt vor Ort in Krasnodar an Tkatschow zu verschenken. Die geplante Russland-Visite wurde Ende September kurzfristig wieder storniert. Ein neuerlicher Besuchstermin sei für Dezember avisiert, so Rupprechters Büroleiter Michael Esterl gegenüber BLICK INS LAND.

Österreichs Landwirtschaftsminister trat in den vergangenen Monaten wiederholt für eine rasche Aufhebung der EU-Russland-Sanktionen ein.

