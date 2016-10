Rupprechter: "Entmistung" in Begutachtung

Der Landwirtschaftsminister möchte komplizierte Regelungen entschärfen.

Die von Bundesminister Andrä Rupprechter eingesetzte Verwaltungsreformkommission hat im vergangenen Jahr mehr als 50 Bundesgesetze und rund 300 Verordnungen des Landwirtschafts- und Umweltressorts durchforstet und ein umfangreiches Deregulierungspaket geschnürt. Heute, Dienstag geht das mit dem Koalitionspartner ausverhandelte Paket in Begutachtung. Insgesamt sollen 18 Gesetze geändert, sieben Bundesgesetze aufgehoben, Verfahren konzentriert sowie Doppel- und Dreifachzuständigkeiten reduziert werden. Darüber hinaus entfallen bestimmte Bewilligungstatbestände.

"In der aktuell politisch angespannten Lage ist es besonders schwer, ein solches Deregulierungspaket zu verhandeln. Dennoch ist eine sehr umfangreiche Entbürokratisierung in meinem Verantwortungsbereich gelungen", erklärte heute Rupprechter. Um das Gesamtpaket nicht zu gefährden, wurde auf Änderungen im Forst- und Abfallwirtschaftsbereich aufgrund des Widerstands der SPÖ vorerst verzichtet.



Weniger ist mehr



Nach der Reorganisation des Ministeriums und der nachgeordneten Dienststellen setzt Rupprechter damit einen weiteren wesentlichen Schritt in Richtung einer effizienten und sparsamen Verwaltung. Das Einsparungspotenzial liegt bei rund 5 Mio. Euro pro Jahr für Bürger, Unternehmen und Verwaltungen. "Eine moderne und effiziente Verwaltung ist die Voraussetzung für eine positive Entwicklung in allen Bereichen. Weniger ist hier eindeutig mehr, denn weniger Bürokratie ermöglicht bessere sowie schnellere Entscheidungen und schafft mehr Rechtssicherheit", betonte Rupprechter.



Das Deregulierungspaket betrifft vor allem Vorschriften in der Landwirtschaft und im Wasserrecht sowie Regelungen im Bereich der Umwelt. Beispielsweise soll bei Umweltverträglichkeitsprüfungen der Untersuchungsrahmen festgelegt und die Ermittlungskompetenz bei den unmittelbar zuständigen Behörden konzentriert werden.



In der Landwirtschaft soll der verstärkte Einsatz von elektronischen Datenbanken Mehrfachmeldepflichten vermeiden. Mehrere Grundsatzgesetze werden aufgehoben, da die entsprechenden Materien ohnehin durch Ländergesetze geregelt sind. Das betrifft etwa die Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke.

Erstellt am 19.10.2016