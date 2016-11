Ruhige Zeiten am Erdapfelmarkt

Der Anteil an geschädigten Knollen ist weiterhin hoch.

Der österreichische Erdäpfelmarkt präsentiert sich derzeit gut ausgeglichen. Die Landwirte versorgen den Markt weiterhin bedarfsgerecht, vorrangig aus den provisorischen Zwischenlagern.

Diese können heuer aufgrund der milden Temperaturen ohne große Eile abgebaut werden, berichtet die Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau. Unverändert hoch fallen die Aussortierungen aufgrund von Drahtwurmfraß, grünen Knollen und Fäulnisstellen aus. Der Absatz zeigt sich - für den November typisch - ruhig, aber stetig. Mit dem Beginn der Adventzeit dürfte sich aber die Inlandsnachfrage beleben. Am Exportmarkt gibt es vermehrtes Interesse an österreichischer Ware, tatsächliche Abschlüsse bleiben vorerst aber überschaubar.



Die Erzeugerpreise liegen stabil auf dem Vorwochenniveau. Mittelfallende Ware wird meist um 12 Euro/100 kg und Übergrößen um 8 Euro übernommen. Für kleinpackungsfähige Premiumware mit AMA-Gütesiegel werden unverändert 15,- Euro/100 kg bezahlt.



Mit der Räumung der letzten Feldmieten hat man in Deutschland gänzlich auf Lagerware umgestellt. Der derzeit ohnehin nicht reichlich versorgte Speisekartoffelmarkt wird durch die Nachfrage der Verarbeitungsindustrie zusätzlich reduziert. Die verfügbaren Mengen sind entsprechend gefragt. Der Inlandsabsatz läuft auf saisontypisch ruhigem Niveau. Das Exportgeschäft ist stetig und konzentriert sich vorrangig auf Belgien, die Niederlande und Südosteuropa. Der positive Trend bei den Speisekartoffelpreisen setzte sich in der vergangenen Woche fort. Die Erzeugerpreise erhöhten sich im Bundesdurchschnitt auf 17,- bis 18,20 Euro/100 kg.

Erstellt am 24.11.2016