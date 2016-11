Rückkehr der Vogelgrippe als Risiko für Österreich

H5N8 ist in Europa wieder auf dem Vormarsch.

Nachdem in Ungarn neue Fälle der ansteckenden Vogelgrippe festgestellt wurden, mahnte die EU-Kommission den Geflügelsektor zu erhöhter Aufmerksamkeit.

Der hochpathogene Virus H5N8 breitete sich in einer Geflügelfarm im ungarischen Ort Totkomlos aus, wo der Virus zuvor schon in Wildvögeln entdeckt wurde. Die üblichen Sicherungsmaßnahmen sollen die Ausbreitung der Seuche verhindern. Im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (Paff) wurde festgehalten, dass der Virus aus Asien komme und sich saisonbedingt ausbreite.



Der Erreger des Subtyps H5N8 ist auch an der deutsch-polnischen Grenze in der Nähe von Stettin (Szczecin) bei fünf Enten und einer Möwe nachgewiesen worden, bestätigte laut APA das Veterinär-Inspektorat in Polen. Zuvor berichteten Medien auch über etwa 70 tote Wildvögel in der polnischen Ortschaft Lubczyna am Dammscher See (Jezioro Dabie) sowie über rund 150 verendete Wasservögel in der Nähe des Plöner Sees (Schleswig-Holstein). Bei Letzteren bescheinigten vorläufige Untersuchungen den Virus H5N8, teilte das Landesumweltministerium mit. Auch im Bodensee-Gebiet wurde die Vogelgrippe zuletzt bei Wildtieren nachgewiesen.



Im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel war auch die aktuelle Situation der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ein Thema. Denn während die Viruserkrankung in Litauen und in Lettland in Nutztierbeständen abflaut, wurden neue ASP-Fälle von infizierten Wildschweinen festgestellt. Die EU-Kommission forderte daher von den EU-Mitgliedstaaten einen besseren Schutz der Schweineställe gegen Infektionen durch die Wildtiere. Zudem sollten die Wildschweinebestände langsam vermindert werden und nicht durch plötzliche massive Abschüsse.

Erstellt am 9.11.2016