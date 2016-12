Rübenbau-Reform: Lieferrecht ersetzt Quote

Für einen Basispreis garantieren Rübenbauern der Agrana Rohstoff für 400.000 t Weißzucker; Foto: Agrana

Ab heuer herrscht in der EU der freie Markt. Produktionsquoten und Mindestpreise wie vor 2017 gehören damit der Geschichte an. Über die Auswirkungen auf den Rübenbau in Österreich sprach BLICK INS LAND mit Rübenbauern-Präsident ERNST KARPFINGER.

Für Karpfinger sind zwei sehr konträre Reaktionen der Bauern auf den Fall der Zuckerquote denkbar: Zum einen ein Wachstumsszenario wie bei der Milch, in dem „auf Teufel komm raus“ Rüben angebaut werden und so ein Überschussmarkt geschaffen wird. Beinharter Wettbewerb um den günstigsten Standort wäre die Folge. Zum anderen könnten viele Betriebe den Rübenanbau quittieren. Damit wäre wiederum die volle Auslastung der zwei heimischen Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf gefährdet.

An beiden Varianten haben sowohl die Rübenbauern als Produzenten als auch die Agrana als Abnehmer und Verarbeiter kein Interesse. In langwierigen Verhandlungen habe man sich daher „auf einen Kompromiss geeinigt, der eine faire Erlösteilung ermöglicht, andererseits aber auch eine garantierte Rohstoffversorgung sicherstellen soll“, betont Ernst Karpfinger gegenüber BLICK INS LAND.

Im Gegenzug für einen Basispreis garantieren die Rübenbauern, dass sie den Rohstoff für 400.000 Tonnen Weißzucker bereitstellen werden.“ Damit könne die Agrana eine betriebswirtschaftlich relevante Kampagnedauer von mindestens 110 Tagen fahren. Für diese „Lieferrechtsrübe“ wird es einen Zuschlag von fünf Euro je Tonne geben.

Da bisher im EU-Quotensystem nur 350.000 Tonnen Weißzucker für Österreich vorgegeben waren, gilt es nun, zusätzliche Produktionsrechte zu verteilen. Diese werden den Bauern aliquot angeboten – in Niederösterreich etwa 18 Prozent zusätzlich zur bisherigen Quote pro Betrieb. Karpfinger: „Dafür müssen zusätzliche Geschäftsanteile an der ÖZVG-Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft gezeichnet werden. „Natürlich könne am freien Markt jeder - wie schon bisher bei der Industrierübe - darüber hinaus Rüben anbauen und liefern. „Aufgabe unserer Rübenbauernorganisation ist es nun jetzt, mit den Bauern Verträge abzuschließen, um die Versorgung sicherzustellen“, so Karpfinger.

Sorgen bereitet dem obersten Rübenbauernfunktionär jedoch ein Teil jener rund 240 Betriebe, die bei der Aufstockung der Geschäftsanteile im vergangenen Jahr nicht mitgemacht haben - und jetzt kein Lieferrecht mehr haben. Darunter finden sich namhafte Gutsbetriebe, die in der Annahme, von der Agrana künftig Direktverträge angeboten zu bekommen, auf ihre Lieferrechte verzichtet hatten.

Ob es für sie eine Lösung geben wird, mag der Präsident nicht beurteilen: „Sicher ist nur, dass diese Betriebe nicht mehr über unsere Rübenplätze fahren werden und trotzdem bis zum Kampagnende liefern müssen.“

Ein weiteres heikles Thema der Verhandlungen war die Frachtkostenbeteiligung. Bei „Anlieferung frei Fabrikstor“ wäre der Rübenanbau in Teilen Oberösterreichs oder der Steiermark unattraktiv geworden. Eine Aufteilung der Kosten auf alle Rübenbauern hätte aber jenen Betrieben nahe den Fabriken Kosten aufgehalst, die sie selber gar nicht verursacht haben. Der erzielte Kompromiss lautet: Ein Viertel der Frachtkosten tragen die Betriebe selbst, der Rest wird solidarisch aufgeteilt. Damit sei „ein Systembruch“ vermieden worden, so Karpfinger.

Für die nähere Zukunft erwartet der Rübenbauernbund steigende Zucker- und damit Rübenpreise, weil die Lager leer sind und der Zuckerpreis in Europa unter dem Weltmarktpreis liegt. Langfristig liege es aber laut Karpfinger „an uns Bauern selber: Wenn wir gescheit sind, federn wir Preisschwankungen ab. Wenn alle permanent zu viel produzieren, werden wir dort landen, wo die Milch im vergangenen Jahr war.“

STEFAN NIMMERVOLL