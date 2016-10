Risiko-Vorsorge soll verbessert werden

Für wesentliche Elementarschäden sollen noch bessere Versicherungslösungen angeboten werden.

Unter dem Vorsitz von Johann Seitinger berieten die österreichischen Agrarlandesräte in Graz gemeinsam mit Bundesminister Andrä Rupprechter über die Herausforderungen für die Landwirtschaft und die Schwerpunktsetzung in der österreichischen Agrarpolitik. Im Mittelpunkt standen dabei die Preiseinbrüche auf den Märkten und Maßnahmen zur Verbesserung der Risiko-Vorsorge im Bereich Klimaschutz.

"Der Klimawandel ist längst bittere Realität. Die daraus resultierenden Kosten betragen in Österreich jährlich bis zu 8,8 Mrd. Euro. Da die Bauern ihre Werkstatt unter freiem Himmel haben und somit als erste die Auswirkungen der Erderwärmung zu spüren bekommen, brauchen sie den vollen Rückhalt der Politik. Die bereits bestehenden Vorsorgemodelle müssen angepasst und ausgebaut werden. Nur so können die wichtige Wirtschaftskraft des heimischen Agrarsektors und die Versorgungssicherheit langfristig erhalten werden", unterstrich der Landesrat.



Mit Änderungen des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes und des Katastrophenfondsgesetzes wurden wichtige Schritte in Richtung einer umfassenden Ernteversicherung gesetzt. Landwirte, die sich heuer im Frühjahr gegen Dürre, Stürme oder starke Regenfälle versichert haben, bekamen in den letzten Tagen den von der öffentlichen Hand getragenen Prämienanteil (50%) von der Hagelversicherung refundiert beziehungsweise gutgeschrieben. Das waren rund 43.400 Betriebe (nahezu 80% der versicherten Betriebe).



"Es war mir ein großes Anliegen, die Versicherungsmöglichkeiten zu erweitern und die Bäuerinnen und Bauern bei der eigenständigen Risikovorsorge tatkräftig zu unterstützen. Wir haben die Ausweitung der staatlichen Bezuschussung von Versicherungsprämien auf Dürre, Sturm und starke oder anhaltende Regenfälle gegen große Widerstände durchgesetzt. Den Erfolg der Bemühungen haben viele Betriebe in den letzten Tagen gespürt. Der heuer von der öffentlichen Hand getragene Prämienanteil wurde somit bereits für dieses Jahr refundiert", erklärte Rupprechter. Über diese Schiene solle der notwendige Anreiz geschaffen werden, um in den kommenden Jahren die versicherten Flächen auszuweiten. Katastrophensituationen, wie im heurigen Frühjahr, könnten dann zumindest finanziell besser abgemildert werden.

Erstellt am 2.10.2016