Rinderbauern wehren sich gegen "Klimakiller-Image"

Methan aus Rindermägen wird immer wieder ins Treffen geführt.

Zur Versachlichung der Diskussion um den Klimaschutz in der Landwirtschaft hat der Deutsche Bauernverband (DBV) einen Faktencheck zu "Methanemissionen in der Rinderhaltung" vorgelegt.

"Die Milcherzeugung werde gelegentlich als Klimakiller dargestellt, was jedoch nicht stimme", so der DBV. Im Gegenteil, die Milchproduktion arbeite in der BRD im weltweiten Maßstab extrem klimaeffizient und habe nur einen sehr kleinen Anteil an den nationalen Treibhausgasemissionen, nämlich nur 3,6% betont der Bauernverband.



"Der Faktencheck rückt die Dimensionen in der Klimadebatte zurecht und verweist auf die klimaeffiziente Arbeitsweise der deutschen Milcherzeugung. Durch gezielte Düngung, Zuchtfortschritte und optimiertes Futter konnten Landwirte in den vergangenen Jahren die Methanemissionen bereits deutlich reduzieren - von 1990 bis 2014 um 24%", wird betont.



"Da Landwirtschaft in natürlichen Prozessen arbeitet, bei denen Treibhausgase entstehen, ist eine Neutralität an Emissionen nicht zu erreichen. Doch sorgt die Haltung von Rindern dafür, dass ökologisch und klimatisch wertvolles Grünland erhalten bleibt sowie für die menschliche Ernährung nutzbar gemacht wird. Eine Reduzierung der Rinderhaltung in Deutschland würde nicht zum Klimaschutz beitragen, sondern den Erhalt von aus Klimaschutzgründen wertvollen Dauergrünland gefährden und Milcherzeugung an weniger klimaeffiziente Standorte verlagern", warnt der DBV. In der Summe könnten durch den Verlust von Grünland und durch Emissionsverlagerungen die weltweiten Treibhausgas-Emissionen bei einer Abstockung der deutschen Rinderbestände sogar ansteigen.

Erstellt am 18.10.2016